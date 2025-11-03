Madagascar: Revendications - Des anciens Makis montent au créneau

3 Novembre 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Donné Raherinjatovo

D'anciens joueurs de la sélection nationale dénoncent la mauvaise gestion du rugby malagasy et lancent un appel à l'unité. L'ambiance a pris une tournure particulière ce week-end au stade Makis Andohatapenaka. Des anciens internationaux, membres de la génération des Makis 2012, ont profité de la reprise de la compétition pour hausser le ton. Rassemblés devant le portail du stade d'Andohatapenaka, sous la conduite de Benjamin Rakotoarivelo, dit Benja, et Donald Rakotomialoha, ils ont fustigé la dérive qu'ils estiment observer au sein de Malagasy Rugby.

« Si nous nous exprimons ici, ce n'est pas pour renverser le président Marcel Rakotomalala, mais pour dénoncer certaines personnes de son entourage qui recherchent des profits personnels », a déclaré Benja, appelant à la tenue rapide d'élections dans les ligues et sections pour redonner au rugby ses structures de base.

Son coéquipier d'antan, Donald Rakotomialoha, a pour sa part rappelé que « le stade Makis d'Andohatapenaka a été acquis grâce aux efforts des joueurs de l'époque ». Il s'est insurgé contre le fait que d'autres anciens Makis ne bénéficient d'aucun avantage ou reconnaissance.

Face à ces critiques, le président de Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, a prôné l'apaisement. « Les portes de Malagasy Rugby restent ouvertes à toute discussion », a-t-il assuré, tout en avertissant qu'il s'opposerait à toute tentative de sabotage.

Il a également convié les anciens joueurs à une rencontre lundi à 14 heures, au siège de la Fédération, toujours à Andohatapenaka, pour évoquer leurs revendications dans un climat constructif.

