Madagascar: Spéctacle - Aladdin affiche complet

Le conte légendaire d'Aladdin a pris vie hier au CCI Ivato, transportant un public conquis dans un univers magique inédit à Madagascar.

Le 2 novembre 2025, c'est un véritable voyage au cœur d'Agrabah qu'ont vécu les spectateurs du Centre de conférences international (CCI) d'Ivato.

Affiche complète, salle comble : la comédie musicale « Aladdin » a conquis petits et grands par sa mise en scène grandiose, ses chants en live et ses décors à couper le souffle.

Sous la direction artistique de Betia Rakotomananjo et la chorégraphie d'Ando Mbolatiana, le spectacle a offert 90 minutes d'émerveillement total. Une aventure scénique où se mêlaient théâtre, musique et acrobaties, portée par une troupe d'artistes passionnés.

Selon Seheno Rasoanaivo, coordinatrice générale de l'événement, cette production marque une première à Madagascar.

La scène a été animée par des écrans LED mobiles interactifs, créant un décor évolutif et immersif. Le public a ainsi voyagé du marché d'Agrabah au palais royal, jusqu'à la mythique grotte magique où scintille la célèbre lampe.

Enchantement

Derrière cette prouesse artistique, près de quatre-vingt-dix professionnels ont oeuvré sur et autour de la scène.

Le spectacle a réuni douze comédiens incarnant les personnages emblématiques -- Aladdin, Jasmine, Jafar, le Génie -- accompagnés de performers acrobatiques, circassiens et danseurs. Une chorale live d'une dizaine de voix et un orchestre de six musiciens ont sublimé les tableaux musicaux, tandis qu'une cinquantaine de costumes orientaux mêlant tradition et modernité ont contribué à l'enchantement visuel.

L'ambiance, entre rires et émotions, a également été ponctuée de touches d'humour locales, avec des clins d'oeil sarcastiques aux réalités malgaches, comme le délestage, suscitant la complicité du public.

Une sonorisation maîtrisée, des jeux de lumière dynamiques et des transitions scéniques fluides ont renforcé l'immersion.

Séduite par le succès et l'enthousiasme du public, la société Okalou Event envisage déjà une seconde édition, avec l'ambition de redéfinir les standards du spectacle vivant à Madagascar.

Une initiative qui illustre la vitalité et la créativité d'une nouvelle génération d'artistes malgaches, décidés à faire rêver encore davantage leur public.