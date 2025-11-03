Madagascar: Manifestation - Faneva Ima appelle l'État à agir

Manifestation pour le changement. Encadrée par les forces de l'ordre, une foule d'amateurs de football est venue exprimer son ras-le-bol samedi au stade Barea à Mahamasina, à la suite de l'appel des quatre Barea de la génération CAN 2019. Un des initiateurs, l'ancien capitaine Faneva Andriatsima, a spécialement fait le déplacement pour montrer leur détermination à ne plus reculer face aux irrégularités, magouilles et abus dans la gestion de l'instance nationale.

Ima a fait appel au ministère des Sports et à l'État « à agir face à la situation que subissent depuis longtemps les acteurs du ballon rond au pays». Leurs aînés, les Scorpions, entre autres le capitaine Mamisoa Razafindrakoto ainsi que ses coéquipiers, le portier Bota, Rija Juvense ou encore Feno, défenseur de CNaPS Sport, ont rejoint le rassemblement.

« Nous réclamons tout simplement du football propre et sans menace. C'est à la fédération d'en trouver les solutions», a insisté Mamisoa Razafindrakoto.

Un des initiateurs, Voavy Paulin, a révélé avant la manifestation que le président de la fédération les avait appelés, demandant un arrangement pour les calmer et éviter la manifestation. « Nous ne voulons pas de votre argent. Nous réclamons le changement. Honorez les nombreuses réclamations des joueurs, arbitres, leurs droits. Utilisez plutôt votre argent pour régler les arriérés et impayés », a-t-il publié.

Ima a incité les victimes à dénoncer les pressions et menaces qui pèsent sur les joueurs, arbitres et clubs. Il a réitéré qu'ils ne cherchent pas de places et qu'ils n'arrêteront plus de dénoncer les mauvaises pratiques. Quelques anciens Makis sont également venus répondre à l'appel des quatre Barea.