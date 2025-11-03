Ile Maurice: Une femme blessée par des chiens alors qu'elle rentrait chez elle

Le jeudi 30 octobre, vers 21 h 15, une garde-malade de Pointe-aux-Sables, âgée de 51 ans, a été attaquée par deux chiens appartenant à un dénommé Yannick alors qu'elle rentrait chez elle à pied. L'incident s'est produit sur le même chemin que celui emprunté régulièrement par le propriétaire des chiens.

Selon la victime, elle était en compagnie du fils de la personne dont elle s'occupe comme garde-malade lorsqu'ils ont croisé les chiens de dénommé Yannick sur le chemin. «Les chiens, un noir et un autre blanc, ont commencé à me poursuivre et m'ont attaquée», a-t-elle raconté. Elle a été mordue à deux endroits au pied gauche et a également été griffée. La douleur était intense, aggravée par son état diabétique. Elle a immédiatement été conduite à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, où elle a reçu un formulaire 58.

Elle a également déploré le fait que le propriétaire des chiens n'avait montré aucun signe d'inquiétude ni tenté de s'assurer de son état après l'attaque. Le fils de la personne dont elle s'occupe a confirmé les faits. Selon les informations recueillies sur place, la zone est équipée de caméras de surveillance Safe City, ce qui pourrait permettre de retracer l'incident et d'établir clairement les responsabilités.

D'après la victime, l'incident aurait pu être évité si le propriétaire avait mieux sécurisé ses chiens. «Les chiens se sont approchés de moi, mais le propriétaire semblait plus intéressé par son téléphone à la main et occupé à tenir son pantalon que par le contrôle de ses chiens. Il s'est contenté de dire 'he, he, he' pour les rappeler. Ils sont rentrés un moment, mais sont ressortis dès que le portail n'était pas correctement fermé», a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La police a enregistré une plainte pour blessures causées par les chiens. Les autorités rappellent que les propriétaires doivent veiller à ce que leurs chiens restent sous contrôle afin d'éviter de tels accidents. Cet incident met une fois de plus en lumière les risques que peuvent représenter les chiens laissés sans surveillance, même lorsque le propriétaire est à proximité, et souligne l'importance de la vigilance pour prévenir les blessures, en particulier chez les personnes vulnérables ou malades.