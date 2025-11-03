Ile Maurice: Prévisions cycloniques 2025-26 - Une saison plus active que la normale

La saison cyclonique 2025-2026 s'annonce potentiellement plus active que d'ordinaire dans le sud-ouest de l'océan Indien. Selon les prévisions de Météo France, publiées le 30 octobre, les probabilités indiquent une tendance marquée vers une activité proche ou supérieure à la normale, avec 50 % de chances d'une saison plus intense, 40 % d'une activité moyenne et seulement 10 % d'une période plus calme que la normale. Cette perspective appelle à une vigilance accrue face aux risques météorologiques attendus dans la région.

Selon les prévisions, au total, dix à 14 phénomènes cycloniques sont attendus pour la saison 2025-2026, soit un chiffre légèrement supérieur à la moyenne de dix. Parmi eux, cinq à huit pourraient atteindre le stade de cyclone tropical. Cette saison a d'ailleurs commencé plus tôt que prévu, avec trois tempêtes déjà observées. Parmi elles, la tempête tropicale modérée AWO, baptisée le 7 août par Météo France océan Indien en collaboration avec les services météorologiques de Maurice.

Après la dépression tropicale 01 formée en juillet, AWO a été le deuxième système de l'hiver austral à atteindre le stade de tempête tropicale - un phénomène inhabituel pour cette période. Il s'agit en effet du baptême le plus précoce depuis la tempête Abela en juillet 2016. Habituellement, la formation de tels systèmes si proches de l'équateur reste rare, même si la chaleur persistante des eaux tout au long de l'année favorise leur développement. Ainsi, entre sept et 11 tempêtes tropicales supplémentaires sont encore susceptibles de se développer au cours de la saison.

Risques limités

Pour mieux saisir ces prévisions, il faut comprendre que le contexte général de cette saison reste similaire à celui de l'an dernier, avec des eaux de mer plus chaudes que la normale et une forte activité orageuse dans l'est du bassin, ce qui favorise la formation de cyclones.

Mais contrairement à la saison précédente, les conditions atmosphériques sont moins favorables à des trajectoires longues et constantes vers l'ouest, comme ce fut le cas pour Chido ou Dikeledi. Les cyclones devraient plutôt suivre des parcours courbes, se déplaçant d'abord vers l'ouest puis, s'incurvant vers le sud. Dans cette configuration, le risque cyclonique reste limité pour les Mascareignes, Madagascar et la moitié sud du Mozambique, tandis que le nord du canal du Mozambique est moins exposé qu'au cours de la saison passée. Toutefois, il est considéré comme essentiel de prendre toutes les précautions car un seul cyclone peut causer des dégâts importants.

Météo France indique également que la saison 2025- 2026 est sous l'influence d'une faible tendance de La Niña dans le Pacifique équatorial et d'un dipôle de l'océan Indien négatif, avec des eaux plus fraîches à l'ouest du bassin et plus chaudes à l'est, près de l'Indonésie. Ces conditions favorisent l'activité cyclonique précoce et expliquent pourquoi le risque de tempêtes reste plus élevé à l'est du bassin et plus faible dans le nord du canal du Mozambique.

Par ailleurs, un autre facteur important cette saison est le dipôle subtropical de l'océan Indien, qui est également négatif et devrait revenir au neutre au cours de l'été. Cela laisse présager un anticyclone subtropical des Mascareignes un peu moins puissant ou légèrement décalé vers le sud-est.