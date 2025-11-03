Ile Maurice: Il écope de 24 ans de prison pour avoir tué son ami de beuverie

3 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Suresh Moorlah

L'accusé, Jean Noel Stephen Orange, et la victime, Gunputh Ittoo, étaient de bons compagnons de beuverie. L'accusé a plaidé coupable pour avoir infligé des coups mortels à son ami après une violente dispute liée à l'alcool, entraînant la mort de Gunputh Ittoo. Le juge Mehdi Manrakhan, siégeant aux Assises, a condamné ce lundi 3 novembre l'accusé à 24 ans de prison.

Le crime s'est déroulé le 12 décembre 2019, à la rue Sir Winston Churchill, à Curepipe. L'accusé avait alors 34 ans, et la victime 45 ans. Les deux hommes étaient ivres au moment des faits. Une dispute a éclaté, et l'accusé a frappé la victime, ce qui a provoqué sa mort.

L'accusé, la victime et un certain Bolom étaient de bons amis. La victime vivait dans une maison abandonnée et tous passaient leurs nuits à consommer du rhum. La bagarre a commencé lorsque l'accusé a refusé de donner un second verre de rhum à la victime. En colère, Gunputh Ittoo l'a giflé deux ou trois fois au visage.

L'accusé a alors saisi un morceau de bois et a frappé la victime à la tête et sur le corps. Celle-ci a quitté la maison, mais l'accusé ne s'est pas arrêté. Il est allé chez la victime pour la frapper avec une barre de fer. Lorsqu'il a réalisé qu'il avait tué son ami, il a informé la police. Il a été arrêté et poursuivi aux Assises.

