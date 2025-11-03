Ile Maurice: Le pays et le Maharashtra renforcent leur coopération en cybersécurité

Le Premier ministre, Navin Ramgoolam, a reçu cet après-midi Yashasvi Yadav, Additional Director General of Police du Maharashtra Cyber Department, et le colonel Sachin Saxena, Chief Information Security Officer, en présence du ministre des Technologies de l'Information, de la communication et de l'innovation, Avinash Ramtohul. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre Maurice et l'État du Maharashtra, suite à la visite d'État du Premier ministre en Inde en septembre, et après un atelier de cinq jours sur la cybersécurité réunissant la police, le State Law Office et l'Information and Communication Technologies Authority, entre autres.

Le ministre Avinash Ramtohul a souligné l'importance de cette collaboration pour réduire la cybercriminalité et protéger la population, en particulier les jeunes, tout en créant un environnement numérique sûr pour les affaires, l'éducation et la vie sociale. «Nous travaillons à réduire la cybercriminalité et à protéger notre population, en particulier les jeunes, face aux dérives du numérique. Le gouvernement veut faire de l'espace internet un environnement sûr pour les affaires, l'éducation et la vie sociale.»

Pour sa part, Yashasvi Yadav a rappelé que la cybercriminalité constitue une menace mondiale majeure et que l'expertise du Maharashtra sera mise à contribution pour développer les capacités de Maurice, notamment par la création d'unités spécialisées et d'une ligne nationale d'assistance pour signaler les cybercrimes. Il a insisté sur la nécessité d'une coopération étroite et durable entre Maurice et l'Inde face à cette «nouvelle forme de guerre» qu'est la cyberguerre.