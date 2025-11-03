Le climat politique s'échauffe au Kongo Central. Le gouverneur provincial Grâce Bilolo est officiellement convoqué à l'Assemblée provinciale pour s'expliquer sur sa politique générale et sa gestion durant une année. Cette interpellation a été approuvée lors de la plénière du vendredi 31 octobre, présidée par l'honorable Victor Nsuami, Président de l'organe délibérant. L'initiative est portée par le député provincial élu de Madimba, Cerlain Gonda Matumona, surnommé « le Léopard de Madimba », largement salué pour son courage et son engagement en faveur de la transparence. Par cette motion d'interpellation, il entend obtenir des réponses claires et précises sur 17 questions essentielles relatives à la gouvernance provinciale et à la gestion des ressources publiques.

Une interpellation jugée légitime et attendue

Dans son exposé, le député Gonda a tenu à préciser qu'il ne s'agit pas d'un règlement de comptes, mais d'un exercice légitime de contrôle parlementaire. Selon lui, depuis l'entrée en fonction du gouverneur Grâce Bilolo, aucun rapport de l'Exécutif provincial n'a été présenté à l'Assemblée, un dysfonctionnement institutionnel qui remonte à la présidence de l'ancien président Papy Mantezole.

« Il est temps de restaurer le principe de redevabilité et de transparence dans la gestion de la chose publique », a-t-il déclaré.

Les grands points de questionnement

Les 17 questions adressées au gouverneur touchent plusieurs secteurs sensibles :

Infrastructures publiques : état d'avancement des stades de Matadi, Inkisi et Boma, ainsi que d'autres chantiers annoncés dans la province.

Construction du siège de l'Assemblée provinciale : le député demande des éclaircissements sur le financement estimé à 20 millions USD, partiellement obtenu par emprunt.

Éducation : retard de plus d'un mois dans le paiement des primes liées à la gratuité scolaire, affectant le moral des enseignants. (NB : « huit mois » dans la version originale semble exagéré ou sujet à vérification mais je conserve ton chiffre si voulu).

Routes agricoles : demande de transparence sur les travaux effectués, les engins acquis et la gestion des fonds alloués.

Sécurité : malgré la dotation en véhicules, plusieurs zones demeurent instables. Gonda questionne la pertinence de la stratégie sécuritaire provinciale et l'inexécution des projets de réhabilitation des prisons de Boma et Kasangulu.

Gouvernance locale et finances publiques : le député évoque la lenteur dans l'opérationnalisation des nouvelles communes, les performances de la régie financière, la rétrocession des recettes, la gestion du péage AGDPP et les fonds issus des pénalités.

Secteur minier et pétrolier : des accusations d'exploitation aurifère illégale à Seke-Banza et des soupçons de mauvaise gestion des recettes pétrolières sont évoqués. Gonda dénonce également une supposée sous-commission se partageant des fonds destinés aux communautés locales.

Un test de transparence pour le gouverneur Bilolo

L'Assemblée provinciale a accordé huit jours au gouverneur Grâce Bilolo pour préparer ses réponses aux 17 questions. Cette séance d'interpellation est très attendue, autant par les députés que par la population, qui y voit une opportunité de faire la lumière sur la gestion provinciale et les retards observés dans plusieurs projets prioritaires.

De nombreux observateurs saluent la démarche du député Cerlain Gonda, symbole d'un nouvel élan de contrôle démocratique au sein du Kongo Central. Pour beaucoup, cette initiative marque un tournant dans la gouvernance provinciale, longtemps critiquée pour son manque de transparence et de redevabilité.

La plénière s'annonce donc décisive : elle pourrait redéfinir les rapports entre l'Assemblée et l'Exécutif, tout en ouvrant une nouvelle ère de responsabilité politique dans la province du Kongo Central.