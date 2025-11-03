Congo-Kinshasa: Entre blocage politique et impasse financière, Elections locales reportées - La CENI sous pression !

Pourquoi la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a-t-elle renoncé à organiser les élections des exécutifs des entités territoriales décentralisées (ETD) ? Les raisons invoquées oscillent entre contraintes financières et calculs politiques, laissant planer le doute sur les véritables motivations de ce report.

A Kinshasa, plusieurs conseillers communaux dénoncent la décision « incompréhensible » de la CENI qui, à la veille du scrutin prévu pour octobre 2025, a suspendu l'ouverture des bureaux de vote. Malgré les démarches préalablement engagées auprès du ministère de l'Intérieur, de la Primature et même du président de la CENI, aucune réponse claire n'a été apportée.

L'institution électorale évoque un manque de financement et pointe le retard de décaissement des fonds par le gouvernement. Une réunion entre les ministères du Budget, des Finances, la CENI et des élus locaux n'a pas suffi à dissiper les inquiétudes. Le contexte sécuritaire à l'Est est souvent avancé comme justification, mais beaucoup y voient surtout un prétexte pour différer le processus électoral.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Une proposition alternative avait pourtant été soumise au président de la République et au ministre de l'Intérieur : autoriser, à titre exceptionnel, les conseillers municipaux à organiser eux-mêmes les élections locales, à commencer par Kinshasa. Restée sans suite, cette initiative aurait permis de sortir d'une impasse qui fragilise la gouvernance de proximité.

Aujourd'hui, la paralysie des ETD prive les citoyens d'une administration locale légitime et démocratique. Le cas de la commune de la Gombe illustre cette crise de représentativité. Dans un pays où la décentralisation est censée rapprocher le pouvoir du peuple, le report des élections locales traduit une inertie politique préoccupante. Il appartient désormais au chef de l'État, garant de la stabilité nationale, de trancher pour éviter que le blocage institutionnel ne s'enlise davantage.

(Par David Menge, Conseiller municipal honoraire d'Ivry-sur-Seine en France)