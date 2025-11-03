Congo-Kinshasa: Projet de balkanisation - Stéphane Muadi Van rompt le silence et alerte sur les menaces persistantes à l'Est du pays

La situation sécuritaire dans l'Est de la République Démocratique du Congo continue de préoccuper au plus haut point. Entre incursions armées, violences récurrentes, déplacements massifs de populations et fragilité institutionnelle, la question de l'intégrité territoriale demeure au cœur des inquiétudes nationales. C'est dans ce contexte que Stéphane Muadi Van, Président du Mouvement Réformateur Congolais (MRC), s'est exprimé avec vigueur sur le dossier sensible de la balkanisation. Invité d'une émission politique, il a tenu des propos tranchants sur l'évolution du conflit et sur les responsabilités politiques historiques liées à cette crise, interpellant nommément d'anciens et actuels dirigeants.

Selon lui, la menace de démembrement du territoire national ne relève plus du simple débat académique, mais s'apparente désormais à un processus « perceptible et progressif » dans certaines parties du pays, notamment dans la région du Grand Kivu.

« La RDC saigne à l'Est. Les communautés sont meurtries, les villages brûlent, les familles se disloquent. Nous ne pouvons pas normaliser l'horreur, ni fermer les yeux face à la montée de l'insécurité et à la perte de portions stratégiques de notre territoire », a-t-il déclaré.

Abordant la question de la gouvernance passée et présente, Muadi Van n'a pas hésité à pointer du doigt ce qu'il qualifie de continuité d'un système politique inefficace, estimant que les changements institutionnels successifs n'auraient pas permis de restaurer pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national.

« Nous vivons une alternance illusion. La souveraineté nationale ne doit pas être un rêve, mais une réalité palpable pour chaque Congolais », a-t-il souligné.

Fustigeant ce qu'il considère comme une stratégie politique insuffisante face aux défis sécuritaires et souverainistes, il en appelle à une réforme profonde de l'État et à une mobilisation patriotique autour de l'intégrité territoriale.

« Il faut une rupture. Une vraie. C'est l'heure de la salubrité politique, de la purification institutionnelle. La République doit être rétablie dans sa dignité », a-t-il insisté.

À travers son intervention, l'acteur politique affirme vouloir éveiller la conscience nationale et inciter à un sursaut collectif. Pour lui, seule une réforme profonde, portée par une volonté politique ferme et un engagement citoyen renouvelé, permettra à la RDC de surmonter ce qu'il qualifie de crise existentielle.

Du reste, ces prises de position s'inscrivent dans un climat national marqué par une exigence accrue de redevabilité, d'efficacité et de transparence dans la gestion des enjeux sécuritaires. L'interpellation de Muadi Van contribue ainsi au débat sur la souveraineté nationale, le leadership politique et la vision stratégique indispensable à la préservation de l'intégrité territoriale.

Dans les milieux politiques et intellectuels, ces déclarations suscitent une réflexion élargie sur l'avenir du pays, la responsabilité des dirigeants, ainsi que les réponses nationales et internationales à apporter face aux menaces persistantes dans l'Est du territoire.