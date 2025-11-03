Après sa participation active à la Conférence sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, tenue à Paris, en France, le Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu samedi dernier au Caire, Capitale égyptienne, où il a été à la tribune d'honneur des hauts dirigeants invités à la cérémonie d'inauguration du Grand Musée d'Egypte.

Accompagné de la distinguée Première dame Denise Nyakeru, le Chef de l'Etat a été chaleureusement accueilli par le couple présidentiel égyptien, avant de prendre place à la tribune d'honneur dédiée aux invités de marque.

Une quarantaine des Chefs d'Etat et de gouvernement dont des monarques et près de 100 délégations de haut rang ont assisté à ce grand spectacle haut en couleur, digne d'un événement planétaire. Le GEM est le résultat de 20 ans de travaux titanesques d'un des plus grands projets culturels au monde.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il abrite la plus grande collection au monde consacrée à une seule civilisation. Son attraction phare est le trésor de Toutânkhamon, découvert en 1922 dans un tombeau inviolé de la Vallée des Rois, en Haute-Égypte, avec ses près de 5 000 objets funéraires, réunis pour la première fois dans le même espace. Au total, le GEM abrite plus de 100 000 vestiges, dont la moitié est exposée, soit la plus grande collection au monde consacrée à une seule civilisation. Cette collection retrace la vie de trente dynasties sur 5 000 ans d'histoire. L'ouverture des portes du GEM marque un tournant important dans l'histoire de la civilisation pharaonique.

Conçu avec une architecture innovante, le GEM est un moteur du tourisme culturel et économique, avec un investissement dépassant le milliard de dollars. Il est destiné à hisser l'Égypte au rang de destination culturelle incontournable. La présence du Président Tshisekedi, arrivé la veille au Caire, témoigne de la qualité des relations qui lient la République Démocratique du Congo (RDC) et l'Égypte, marquées par une coopération renforcée dans divers domaines, au bénéfice mutuel de leurs peuples.