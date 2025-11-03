Congo-Kinshasa: Forum mondial pour le développement social - Félix Tshisekedi signalé à Doha !

La République Démocratique du Congo (RDC) est au centre de plusieurs enjeux mondiaux et la voix de son Président est très sollicitée dans tous les grands forums.

C'est dans ce cadre que le Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé, ce dimanche à Doha, pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social organisé du 4 au 6 novembre courant par le Qatar, sous l'égide de l'Assemblée générale des Nations-Unies.

Chaleureusement accueilli par les autorités qataries, le Chef de l'État Félix Tshisekedi et la distinguée Première dame Denise Nyakeru ont pris leurs quartiers à Doha attendant ces importantes assises.

Pendant deux jours, des Chefs d'État et de gouvernement, des décideurs et autres organisations humanitaires vont réfléchir sur les moyens de lutter efficacement contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion sociale, promouvoir le travail décent et faire progresser la justice sociale, la solidarité et l'égalité.

Ces assises constituent une opportunité de plus pour le Chef de l'État de faire entendre son plaidoyer en faveur de la RDC durement frappée par une crise sécuritaire et humanitaire provoquée par la guerre de prédation du Rwanda.

Du haut de la tribune du Centre national des congrès du Qatar, le Président de la République va toucher les dirigeants épris de paix sur les conséquences désastreuses créées par le Rwanda et la coalition AFC/M23.

En répondant à l'invitation de l'Émir du Qatar, le Président de la République veut aussi remercier la monarchie du golfe pour ses inlassables efforts de médiation qu'elle a entrepris depuis plusieurs mois en faveur d'une paix durable dans la partie Est de la RDC.

Au cours de cette visite de travail de 48 heures, le Chef de l'État entend rencontrer les autorités du Qatar pour évoquer des questions bilatérales.

À travers sa multinationale DP World, le Qatar s'est engagé à construire le port en eaux profondes de Banana aux larges de l'océan Atlantique.