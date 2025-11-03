Congo-Kinshasa: Renforcement du capital humain au pays - Nkelo Bantu lance 4 projets structurants pour une transition juste !

La 6ème édition du Forum Nkelo Bantu, s'est tenue du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025 au Kertel Suites Hôtel de Kinshasa. Placée sous le thème « Renforcer le capital humain pour une transition juste en RDC », cette rencontre a officiellement acté le passage de la réflexion à la mise en oeuvre de projets structurants, visant à catalyser les compétences locales pour un développement durable et inclusif.

Après cinq années consacrées à l'analyse des défis et à la co-construction de solutions, le Forum Nkelo Bantu entre dans une nouvelle ère. L'initiateur du forum, Djo Moupondo Falanga, a donné le ton dès l'ouverture, soulignant l'ambition renouvelée de cette édition. « Cette 6e édition du Forum Nkelo Bantu marque un tournant : celui du passage du dialogue à l'action. Nous voulons transformer cinq années de réflexion collective en leviers concrets pour bâtir une transition juste et durable, portée par le capital humain congolais, » a-t-il déclaré avec conviction.

L'objectif est de mobiliser les décideurs politiques, les bailleurs de fonds, les entreprises, les diplomates, les experts, les médias et les jeunes leaders autour de solutions tangibles, et non plus seulement de discussions.

Quatre projets phares pour un impact durable

Au coeur de cette nouvelle dynamique se trouvent quatre projets phares, conçus pour répondre aux lacunes de compétences identifiées au fil des éditions précédentes. Ces piliers d'action sont :

1. Mining Academy : Une académie dédiée au secteur minier pour former une main-d'oeuvre qualifiée et prête à répondre aux exigences d'une industrie stratégique pour le pays.

2. Women Leadership Initiative : Un programme visant à renforcer le leadership féminin et à promouvoir une plus grande inclusion des femmes dans les sphères de décision.

3. Media Integrity Lab : Un laboratoire pour l'intégrité des médias, essentiel pour garantir une communication éthique et transparente, notamment sur des sujets sensibles comme le climat et l'exploitation minière.

4. Diaspora Agency : Une agence pour mobiliser et canaliser les compétences et les investissements de la diaspora congolaise au service du développement national.

Ce forum n'aurait pu atteindre ses ambitions sans un solide réseau de partenaires engagés. L'événement s'est déroulé en partenariat avec l'ambassade de Suède en RDC, marquée par la présence active de l'ambassadeur Joakim Vaverka. Cette collaboration a été renforcée par l'implication de structures de premier plan telles que le Global Compact Network, Sodeico, ainsi que le Conseil international de l'industrie suédoise.

Kaveh Hagi, représentant de ce dernier, a rappelé l'historique et la philosophie de cette collaboration : « Nous sommes les co-coordinateurs et organisateurs de ce forum, Nkelo Bantu, depuis 2020. On vient chaque année avec notre partenaire Sodeico pour organiser le forum sur le capital humain. On pense que maintenant, on va passer de parler à l'action. Et c'est pour ça qu'on a développé les piliers avec des projets très concrets. »

De l'idée à l'institutionnalisation

Pour garantir la mise en oeuvre efficace de ces projets, Nkelo Bantu est officiellement devenu une ONG. David Boka, Senior Manager chez Sodeico, a détaillé cette évolution stratégique.

« Contrairement aux cinq éditions précédentes, cette année on a voulu passer des dialogues à l'action », a-t-il expliqué. « Au départ, c'était une plateforme qui n'avait pas de personnalité juridique, donc qui ne pouvait pas en réalité porter des projets et des programmes. L'effet d'institutionnaliser Nkelo Bantu nous permet d'avoir une structure qui a toute la vision nécessaire, toutes les données nécessaires pour porter ces programmes et être garant de la réalisation et l'implémentation nécessaire. »

Les deux jours du forum ont été rythmés par des panels de haut niveau abordant des thématiques cruciales comme « l'humanité dans un avenir dominé par l'IA », « le leadership inclusif et résilient », ou encore « le financement durable des collectivités ». Le second jour, un atelier de co-construction a permis d'affiner les programmes en intégrant les contributions des différents acteurs.

Les prochaines étapes sont déjà définies, mettre à jour les programmes avec les inputs reçus, puis contacter individuellement les partenaires identifiés pour concrétiser et implémenter ces initiatives. Fort de ce succès, Nkelo Bantu a annoncé l'extension de son modèle notamment, en Zambie, un pays aux réalités similaires à celles de la RDC.