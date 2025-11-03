Congo-Kinshasa: La politique des laquais !

Le Rwanda se dévoile davantage comme le véritable coach dans le jeu à l'Est congolais et que l'AFC/M23 ne joue qu'au vassal. Tout tourne autour de l'ouverture de l'aéroport de Goma que Macron trouvait normal d'accueillir l'aide humanitaire en faveur des sinistrés de cette guerre d'agression.

Le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, est monté sur ces quatre chevaux pour s'opposer à la réouverture de cet aéroport congolais prétextant que c'est aux rebelles de l'AFC-M23 de décider puisqu'ils occupent la ville de Goma depuis janvier dernier.

Dans un plaidoyer en faveur des marionnettes de Kigali, le chef de la diplomatie rwandaise réaffirme que l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait.

Sans détour, le Rwanda ne dissimule plus le rôle primordial qu'il joue dans la crise dans l'est de la RDC après avoir nié la présence de ses militaires sur le territoire congolais. La preuve que Kigali dans sa guerre d'occupation, opère de la même manière d'abord, avec l'AFDL ensuite, avec le RCD et CNDP, et finalement, le M23 qui s'est entiché d'une branche politique dénommée AFC. Désormais personne n'est dupe.

Kigali est parfois obligé de prendre le devant plutôt que de laisser libre cours à ses pantins ne les jugeant pas suffisamment efficaces. Pour ce faire, Kagame tente de renforcer le leadership de l'AFC en lui enjoignant un conglomérat de petits partis politiques sans assises sur le terrain autour de Joseph. Il ne reste pas convaincu de ses poulains.

Il est difficile de comprendre que la personne qui a trôné à la tête des institutions pendant 18 ans après avoir mené toutes les guerres d'agression contre le Rwanda par ses supplétifs en l'occurrence le RCD, le CNDP et le M23, accepte de jouer au valet de Kagame.

La réouverture de l'aéroport Goma ne pouvait pas poser de problème sinon les réglages de quelques détails. Mais hélas ! C'est le Rwandais qui refuse l'accès à l'aide humanitaire à ces nombreux sinistrés.

L'attitude du régime rwandais est un signal à prendre au sérieux par les experts des Nations Unies appelés à enquêter sur les violences à l'Est congolais. Déjà, plusieurs rapports indépendants accablent le Rwanda et ses supplétifs dans les violations des droits de l'homme.

C'est dire si le Rwanda fait semblant de jeter du lest avec l'accord de Washington, il n'est pas prêt à laisser le processus de Doha se poursuivre normalement. En réalité, entre le suzerain qui est le Rwanda et ses vassaux de l'AFC/M23, c'est le magister dixit et les marionnettes exécutent. La preuve que Doha risque de prendre encore du temps si on s'en tient aux manœuvres de Kagame.