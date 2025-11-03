Congo-Kinshasa: Vendredi 31 octobre 2025 dernier - L'Université Islamique du Congo a organisé une conférence académique sur les méfaits de la colonisation

Dans le cadre de ses activités scientifiques, l'Université Islamique du Congo, en sigle UNICO, a organisé, le vendredi 31 octobre 2025 dernier sur son campus situé dans la Commune de Kasa-Vubu, une grande conférence scientifique sous le thème « Les méfaits de la colonisation : regards historiques et religieux », laquelle a été ouverte aux étudiants, enseignants, chercheurs et membres de la communauté universitaire.

Cinq intervenants ont été alignés à cet effet. Il s'agit du Docteur Hussein Karballayi, Recteur de l'Université Islamique du Congo ; de monsieur Hamid Ridua, Premier Conseiller de l'Ambassade de la République Islamique d'Iran en République Démocratique du Congo ; de monsieur Roland Lumumba, fils biologique du Héros National Patrice-Emery Lumumba ; monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, et Anti-impérialiste ; et Dr Amuri Lumumba, Professeur des universités.

Dans son mot d'ouverture, le Secrétaire Général de l'UNICO chargé de la Culture, monsieur Mbaki Nkusu Issa, a situé le contexte dans lequel l'Université Islamique du Congo a organisé cette conférence comme espace de vérité, de courage, de renaissance et a expliqué le choix du thème.

Il a fait remarquer que le rôle de l'université est de restaurer la dignité, de reconstruire la pensée libre. Il a ajouté que la vraie indépendance ne se mesure pas seulement par les frontières géographiques mais par la liberté de la pensée, de la foi et de la culture.

Pour sa part, le Recteur de l'Université Islamique du Congo, Docteur Hussein Karballayi, a mis l'accent sur la prise de conscience des élites au sujet du colonialisme qui a changé de visage. Il a condamné leur silence et souligné que le colonialisme moderne n'est plus une force extérieure mais une présence qui respire en silence.

Le Premier Conseiller d'Ambassade d'Iran en RD Congo, monsieur Hamid Ridua, a démontré, de son côté, que la lutte contre le colonialisme n'est pas seulement un combat politique. « C'est aussi un combat métaphysique entre l'ombre de la domination et la lumière de la dignité humaine », a-t-il ajouté. Il en a profité pour rappeler la pensée du Guide Suprême de la Révolution Islamique Ali Kamenei selon laquelle « l'université est un centre de formation humaine ».

Quant au Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, il a circonscrit les méfaits de la colonisation en général et en République Démocratique du Congo en particulier avant d'insister sur l'importance de la lutte anti-impérialiste en tant qu'antidote contre le colonialisme et le néocolonialisme.

Le Professeur des universités Amuri Lumumba a planché sur les ravages de la colonisation et les massives violations de droits de l'homme durant cette période sombre de l'histoire humaine. Il a défendu qu'une prise de conscience est nécessaire pour briser les chaînes du néocolonialisme.

Le Président de la Fondation Patrice-Emery Lumumba, monsieur Roland Lumumba, a, de son côté, retracé les méfaits de la colonisation à travers les siècles.

À l'issue de cette conférence académique, l'Université Islamique du Congo a décerné un diplôme de mérite au Président de la Fondation Patrice-Emery Lumumba en présence de l'assistance.