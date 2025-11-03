Ile Maurice: Appel à une culture de bienveillance et de responsabilité envers tous les animaux

Le mercredi 29 octobre a marqué une nouvelle étape pour le bien-être animal avec le lancement de la nouvelle organisation non gouvernementale (ONG), Sevah for Animals, fondée par Rashila Ramchurn. Titulaire d'un doctorat en patrimoine immatériel et amoureuse des animaux depuis toujours, elle défend avec passion le bien-être animal, en particulier celui des chiens errants, et a appelé la communauté mauricienne à un effort collectif pour témoigner amour et compassion à nos amis à quatre pattes.

La nouvelle plateforme vise à sensibiliser le public aux difficultés rencontrées par les animaux errants, et à mobiliser du soutien pour leurs soins et leur protection. Rashila Ramchurn a souligné l'importance de l'implication de la communauté pour créer un environnement plus sûr et plus bienveillant pour ces animaux. Devant des amis, des amoureux des animaux et d'autres personnalités, dont le député Ehsan Juman, elle a raconté comment, dès son plus jeune âge, son père, lui aussi passionné par les animaux, l'avait incitée à prendre soin des chiens.

Elle a expliqué qu'en Form I, elle avait pour mission de préparer les repas d'une quinzaine de chiens et de chats errants que son père avait recueillis. Elle devait les nourrir tous les matins avant d'aller à l'école et tous les après-midis.

«Mon père était un homme au grand cœur. Il m'a appris à cuisiner pour les chiens. Il m'a transmis l'amour des animaux dès mon plus jeune âge et depuis, je n'ai jamais cessé de me consacrer aux chiens errants», a-t-elle déclaré. Aujourd'hui enseignante d'art et de design, après avoir obtenu son doctorat, elle lance enfin sa propre ONG, Sevah For Animals, basée à Khoyratty, dans le Nord, où elle réside. Dans son discours, elle a appelé les amoureux des animaux à faire des dons car la nourriture animale coûte très cher.

Deux vidéos

Elle a aussi affirmé avoir rencontré Navin Ramgoolam en 2015. Celui-ci lui avait dit qu'il avait en projet d'ouvrir un hôpital pour les animaux et maintenant, après son arrivée au pouvoir, ce projet sera bientôt réalisé avec l'aide de l'Inde. Au sujet de l'enregistrement obligatoire et le micro-puçage des chiens, elle est d'avis que c'est une bonne initiative, mais a appelé les autorités à faire un effort de se déplacer auprès des propriétaires de chiens et de faire du porte-à-porte pour cet exercice. Elle a également fait une demande pour que la nourriture pour chiens soit subventionnée.

Au cours de cet événement, deux vidéos ont été visionnées : d'abord, celle de Fazul Nauyock, enseignant du secondaire et également défenseur de la cause animale. Sauver des vies à Maurice - Chaque patte compte, d'une durée de six minutes, a pour but de sensibiliser le grand public sur la souffrance des animaux. Rashila Ramchurn a également produit une vidéo qui porte le titre de son ONG où elle raconte son parcours et donne un aperçu du refuge les chiens errants aménagé dans sa cour à Khoyratty.

Enfin, elle a lancé un message : «Je vous invite tous à venir donner un coup de main dans le Nord pour que tous les chiens errants aient un toit. Ensemble, nous pouvons promouvoir une culture de bienveillance et de responsabilité envers tous les animaux à Maurice.»