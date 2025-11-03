Congo-Kinshasa: Linafoot - Lupopo renverse Mazembe 2-1

3 Novembre 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par EG

Le FC Saint Eloi Lupopo a battu le TP Mazembe 2-1, ce dimanche 02 novembre, au stade Frédéric Kibasa Maliba, à Lubumbashi, en match de la troisième journée groupe A du 31ème championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot).

Après une première mi-temps soldée par un score vierge (0-0), au retour des vestiaires, le TP Mazembe n'a pas trop attendu pour bouger les filets. Lise Nyembo, l'ancien joueur de Lupopo a ouvert le score pour Mazembe à la 50ème minute, à la grande joie de ses supporteurs. Lupopo a égalisé à travers Jonathan Mokonzi à la 65ème minute, puis, Djoumekou Maxwell va inscrire le but de la victoire à la 86ème minute. Score final 2-1 en faveur de Lupopo. C'est le 5ème match sans victoire de Mazembe face à Lupopo : 3 victoires et 2 matches nuls.

Voici ci-après d'autres résultats

-AS Malole vs JSG Bazano 2-1;

-US Tshinkunku vs Blessing FC 1-0;

-FC Saint Eloi Lupopo vs TP Mazembe 2-1;

-AS Simba vs FC Tshikas 2-1 ;

-FC Tanganyika vs AS New Soger 1-0;

-CS Don Bosco vs US Panda B52 3-0;

-New Jak FC vs Dauphins Noirs 1-1;

-OC Bukavu Dawa vs OC Renaissance du Congo 0-1 ;

-AS Vita Club vs AS Maniema Union 0-0.

