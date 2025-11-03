Congo-Kinshasa/Cameroun: Léopards - Dimitry Bertaud, le grand absent de 25 joueurs convoqués pour le match Cameroun-RDC

Le sélectionneur des Léopards de la République Démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a publié le week-end, à travers les canaux officiels de la Fédération congolaise de football association (Fecofa), une liste de 25 joueurs convoqués en prévision du match contre le Cameroun des barrages des éliminatoires de la Coupe du monde Canada-Mexique-Etas-Unis 2026.

Une liste marquée par l'absence du gardien Dimitry Bertaud, qui, depuis un certain temps, n'a plus de club après son départ de Montpellier. Il a été remplacé par le gardien Mathieu Epolo Luka de Standard Liège. Le natif de Bruxelles va donc honorer sa toute première sélection avec les Léopards de la RDC. Dimitry Bertaud manque à un grand rassemblement des Léopards pour la première fois depuis sa première convocation le 02 octobre 2023 dans un match amical contre la Nouvelle-Zélande.

Il y aussi l'arrivée de Mario Stroeykens d'Anderlecht/Belgique, un jeune attaquant de 25 ans qui intègre la sélection pour la première fois, sans oublier Michel-Ange Balikwisha de Celtic en Ecosse.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

D'après le programme, les demi-finales de ces barrages auront lieu le jeudi 13 novembre au Stade El Barid et au Complexe Sportif Prince Moulay El Hassan, à Rabat, au Maroc. Un tirage au sort déterminera le stade pour chaque rencontre, c'est-à-dire c'est à l'issue de ce tirage que les deux duels Nigeria-Gabon et Cameroun-RDC seront fixés sur le stade dans lequel, ils vont se produire. Mais déjà, le programme précise que le match d'ouverture de ces barrages opposera le Nigeria au Gabon à 17h00, heure locale, 16h00 GMT, et la seconde demi-finale mettra aux prises le Cameroun à la RDC à 20h00, heure locale, 19h00 GMT. Pour le moment, il ne reste que les stades qui sont d'ailleurs déjà connus.

Après les deux demi-finales, viendra alors de la finale prévue le 16 novembre, au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à 20h00, heure locale, 19h00 GMT.

Le vainqueur de ce tournoi accédera au tournoi intercontinental des barrages de la Fifa, en mars 2026, avec une chance de décrocher le 10ème et dernier billet attribué à l'Afrique pour la Coupe du Monde FIFA.

Un arbitre soudanais désigné pour le match Cameroun-RDC

L'arbitre international soudanais, Ismail Mahmood Ali, est désigné pour officier ce match Cameroun-RDC. Il sera secondé par deux assistants kenyans, Cheruiyot Gilbert Kipkoech et Yiembe Stephen Eleazar Onyango, ainsi qu'un troisième assistant Artan Omar Abdulkadir du Somalie. La VAR sera assuré par les officiels, Bieda Dahane (Lauritanie) et Camara Djibril du Sénégal, alors que le Marocain Hadqa Yahya (Maroc) se contentera de l'évaluation des arbitres.

Ci-après la liste complète :

Gardiens :

-Mpasi Lionel (Le Havre),

-Fayulu Timothy (FC Noah),

-Mathieu Epolo (Standard de Liège/Belgique).

Défenseurs :

-Masuaku Arthur (Sunderland/Angleterre),

-Mbemba Chancel (LOSC/France),

-Batubinsika Dylan (Saint-Étienne/France),

-Bushiri Rocky (Hibernian/Ecosse),

-Kalulu Gédéon (Aris Limassol/Chypre),

-Tuanzebe Axel (Burnley/Angleterre),

-Kapuadi Steve (Legia/Pologne),

-Bissaka Aaron (West Ham/Angleterre),

-Kayembe Joris (Genk/Belgique).

Milieux:

-Sadiki Noah (Sunderland/Angleterre),

-Kayembe Edo (Watford/Angleterre),

-Pickel Charles (Espagnol/Espagne),

-Mukau Nagal'ayel (LOSC/France),

-Moutoussamy S. (Atromitos/Grèce),

-Bongonda Théo (Spartak Moscou/Russie),

-Mbuku Nathanaël (Montpellier/France),

-Balikwisha (Celtic/Ecosse),

-Mario Stroeykens Anderlecht/Belgique).

Attaquants :

-Cipenga (Castellon/Espagne),

-Elia Meschack (Alanyanspor/Turquie),

-Mayele Fiston (Pyramids),

-Essende Samuel (Augsbourg),

-Bakambu Cédric (Betis Séville).