Gabon: Mission d'inspection des sites destinés à accueillir les nouveaux ponts d'Idembé et de Bongolo

Ce dimanche 02 novembre 2025, Edgard Moukoumbi, accompagné de ses techniciens et des responsables de l'entreprise Mika Services, s'est rendu à Lébamba, dans le département de la Louetsi Wano.

Cette visite de terrain a permis d'inspecter les sites destinés à accueillir les nouveaux ponts d'Idembé et de Bongolo, témoignant de l'engagement du Ministère à moderniser les infrastructures locales, conformément aux hautes instructions de Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema.

Concernant le pont d'Idembé, 30 mois de travaux, il reliera la commune de Lébamba au district de Nzénzélé. Long de 280 mètres, l'ouvrage combinera des éléments en béton et en acier, avec deux travées principales de 80 mètres chacune.

Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), des travaux connexes sont également prévus, notamment :

- le prolongement des voies d'entrée et de sortie de l'infrastructure ;

- la construction du logement du chef de village, accompagné d'un corps de garde ;

- le recrutement de la main-d'oeuvre locale, favorisant ainsi l'engagement communautaire et le développement économique de la région.

Par ailleurs, le bac sera conservé afin de préserver et retracer l'histoire de la région, a précisé Lewis Awa Nyare, Directeur d'Exploitation et Travaux de Mika Services.

Concernant le nouveau pont de Bongolo, 37 mois de travaux, long de 120m, mixte également, il fluidifiera le trafic entre le centre ville et le célèbre hôpital de Bongolo.

Cet ouvrage comportera trois travées. Ses avantages :

- 1 x 2 voies contrairement à l'ancien qui n'absorbait qu'un seul véhicule à la fois ;

- un chargement allant jusqu'à 70 tonnes contrairement à l'ancien qui n' en supportait que 30.

Ces projets, à fort impact socio-économique, ont été chaleureusement salués par le Préfet de la Louetsi Wano, Euloge Parfait Mombo, témoignant ainsi du soutien et de l'enthousiasme des autorités locales pour le développement des infrastructures.