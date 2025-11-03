Afrique: Coupe de la CAF - Le tirage complet des groupes

Le tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a été effectué ce lundi 3 novembre à Johannesburg.

Les 16 équipes qualifiées, dont le Zamalek, l'USM Alger ou encore le Wydad Casablanca, connaissent désormais leurs adversaires. Quart de finaliste de la dernière édition, l'USM Alger fera face aux Marocains de l'OC Safi. L'autre club algérien en lice, le CR Beouizdad, se rendra en Tanzanie chez Singida Black Stars, et en Afrique du Sud contre le Stellenbosch. Le Wydad Casablanca ira défier les Tanzaniens d'Azam FC et les Kényans de Nairobi United. Zamalek et Masry, les deux rivaux égyptiens, ont été placés pour la 2e saison consécutive dans le même groupe.

Composition des groupes :

Groupe A : Olympique Safi (Maroc), USM Alger (Algérie), Djoliba AC (Mali), San Pedro (Côte d'Ivoire)

Groupe B : Wydad AC (Maroc), Azam FC (Tanzanie), Nairobi United (Kenya), Maniema Union (RDC)

Groupe C : Otoho (Congo), Singida Black Stars (Tanzanie), Stellenbosch (Afrique du Sud), CR Belouizdad (Algérie)

Groupe D : Zamalek (Égypte), Al Masry (Égypte), Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), Zesco United (Zambie)

Le coup d'envoi de la phase de groupes est prévu pour la fin du mois de novembre.