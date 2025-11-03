Cote d'Ivoire: Africa Sports - Un 'Conseil de famille' annoncé pour rebâtir le club

La Coalition pour la Sauvegarde de l'Africa Sports a annoncé la tenue d'un "Conseil de famille" le 9 novembre 2025. L'objectif est de rassembler toutes les forces vives du club pour poser les bases d'une nouvelle ère.

L'Africa Sports d'Abidjan s'engage sur la voie du dialogue et de la réconciliation. Dans un communiqué publié le 31 octobre dernier, la Coalition pour la Sauvegarde de l'Africa Sports guidée par le trio Babou-Deignan-Koné, a annoncé un "Conseil de famille" prévu se tenir le dimanche 9 novembre, avec la participation des anciens dirigeants, ex-joueurs, associations et sympathisants. Cette rencontre, dont le lieu sera précisé ultérieurement, se veut un cadre d'échanges pour "redéfinir les bases d'une gouvernance unie et durable".

Fondé il y a 78 ans, le club vert et rouge traverse depuis plusieurs années une période difficile avec des échecs répétés en Ligue 2, marquée par des "crises internes" et une "perte de compétitivité". Consciente de la situation, la Coalition appelle à "sortir des querelles" pour "fédérer toutes les compétences" autour d'un projet commun de refondation.

Au programme : gouvernance administrative, restructuration technique, mobilisation des ressources et redynamisation des mouvements de supporters.

Le rendez-vous du 9 novembre s'annonce ainsi comme un moment "charnière" pour l'avenir d'un club longtemps symbole de ferveur populaire en Côte d'Ivoire.