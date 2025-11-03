Cote d'Ivoire: Elections législatives - Candidats, approchez !

Candidats à l'élection des députés, approchez ! La Commission électorale indépendante (Cei), depuis le vendredi 31 octobre, a entamé la phase de réception des dossiers de candidature pour ce scrutin prévu le 27 décembre 2025.

Les militants des partis et groupements politiques et les citoyens voulant porter la voix du peuple à l'Assemblée nationale ont jusqu'au 12 novembre pour déposer leurs dossiers dans les locaux de l'organe électoral à Cocody-Les II Plateaux.

A l'arrière-cour de l'institution en charge d'organiser les élections, des agents ont été disposés dans des box aménagés pour les recevoir.

Le président de la Cei, Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, dans une rencontre d'information et d'échange, à Cocody, avait invité ses compatriotes à se mobiliser pour consolider leurs dossiers de candidature dans les délais requis.

Il avait dit avoir adressé des courriers aux ministères de l'Intérieur et de la Sécurité (extrait de naissance), de la Justice (certificat de nationalité, casier judiciaire) et des Finances et du Budget (paiement de 100 000 FCfa pour le cautionnement), à l'effet d'accélérer le processus de délivrance des documents électoraux exigés pour faire acte de candidature.

L'attestation de régularité fiscale est aussi l'une des pièces constitutives du dossier, en plus de celles citées plus haut. Les postulants doivent être inscrits sur la liste électorale, avoir au moins 25 ans, n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne.

Ibrahime Coulibaly-Kuibiert, après avoir défini les conditions d'éligibilité à ces joutes électorales, avait informé que la période de campagne pour les législatives s'ouvre du 19 au 26 décembre.

Il avait également spécifié que la proclamation des résultats devrait avoir lieu entre le 28 et le 30 du même mois.

Il avait surtout fait comprendre à l'assistance que le processus électoral pour l'élection des députés (organisation, proclamation des résultats) relève de la compétence exclusive de la Cei et que le Conseil constitutionnel n'intervient qu'en cas de contentieux.

Il avait indiqué que si Chantal Camara, la présidente de la haute juridiction constitutionnelle et ses assesseurs jugent recevable la requête d'un candidat, ils demandent la reprise des élections dans la zone concernée ou déboutent celui-ci si la requête est jugée infondée .