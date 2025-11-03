Cote d'Ivoire: Honneur au drapeau - Les fonctionnaires instruits sur les armoiries de la République

3 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, à travers la direction du civisme et de l'engagement citoyen, a organisé le lundi 3 novembre 2925, la traditionnelle cérémonie d'honneur au drapeau.

A l'esplanade de la cité administrative, les fonctionnaires et agents de l'Etat ont instruits sur « Les armoiries de la République de Côte d'Ivoire : Histoire, sens, valeurs et leçons ». Ce thème a été développé par Georgette Bouanh Kouassi, directrice du civisme et de l'engagement citoyen.

« Six éléments composent les Armoiries de la République de Côte d'Ivoire et définissent leurs couleurs institutionnelles. Ce sont l'Eléphant argenté, le Soleil levant doré, les deux Palmiers dorés, le Blason ou Ecusson de couleur verte (à la création des Armoiries le 08 février 1960, le blason était bleu), le Cordon ou listel doré, l'inscription République de Côte d'Ivoire argentée », a-t-elle expliqué.

Selon elle, en reconnaissant les armoiries comme symbole identitaire du pays, chaque concitoyen se reconnait en ses valeurs d'union, de tolérance, de retenue, de conciliation, de fraternité et d'Amour pour la Patrie. « Résistons aux colons des temps modernes, non à l'attitude va-en guerre. N'ouvrons pas la voie à l'intolérance, n'ouvrons pas la voie au désordre, à la déstabilisation, à la fragilité, à l'insécurité, préservons la patrie de la vraie fraternité », a-t-elle conseillé.

