Cote d'Ivoire: Après le boycott de la présidentielle - Thiam invite le Pdci à participer massivement

Le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (Pdci-Rda), Tidjane Thiam, veut avoir des représentants à l'Assemblée nationale.

Il a, dans cette perspective, appelé, dans une lettre rendue publique, le vendredi 31 octobre, les militants de sa formation politique à prendre part à l'élection des députés du 27 décembre.

« Je vous demande à tous et à toutes de vous mobiliser pour ces élections législatives. (...) Nous devons nous mobiliser pour l'emporter partout où nous aurons des candidats et soutenir, par ailleurs, les candidats de l'opposition », a-t-il lancé.

Avant de demander à ceux qui souhaitent concourir à cette échéance de déposer leur lettre d'intention au secrétariat exécutif chargé des élections à la Maison du parti, à Cocody.

Dans un communiqué produit par le Pdci-Rda après la sortie de son premier responsable, il est précisé que les candidatures seront reçues du 1er au 5 novembre.

La liste définitive des candidats sera publiée le 10 du même mois.

Les militants désireux de se présenter pour le compte du vieux parti doivent être ivoiriens, âgés de 25 ans au moins, inscrits sur la liste électorale, être à jour de leurs cotisations, jouir de leurs droits civiques, avoir résidé en Côte d'Ivoire pendant les cinq dernières années (hors diplomates et fonctionnaires internationaux) et payer une caution de 500 000 FCfa au parti.

Selon le communiqué, le dossier de candidature doit inclure une lettre d'intention, une copie de la carte nationale d'identité, une copie de la carte d'électeur, le reçu de la caution, un curriculum vitae politique et une lettre d'engagement à ne pas se présenter en indépendant si la candidature n'est pas retenue.

Tidjane Thiam, dans son courrier, soutient que son appel vise à contrer le Rhdp, afin d'éviter qu'il ait un nombre pléthorique de députés à l'hémicycle.

Le Pdci, à travers son président, entend constituer un groupe parlementaire fort.

Rappelons que ce parti a boycotté la présidentielle du 25 octobre dernier pour protester contre la décision du Conseil constitutionnel déclarant le président Thiam inéligible .