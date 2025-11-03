Congo-Kinshasa: Boxe - Coup d'envoi à Kinshasa du 34e championnat national amateur, sous le signe de la jeunesse et du talent

3 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La 34e édition du Championnat du Congo de boxe amateur s'est ouverte ce lundi 3 novembre 2025 au gymnase du Stade des Martyrs, à Kinshasa. L'événement se poursuivra jusqu'au dimanche 9 novembre, avec la participation des meilleures sélections venues de plusieurs provinces du pays.

La journée inaugurale est marquée par une cérémonie officielle et un défilé des équipes participantes. Les premiers combats sont prévus dès mardi 4 novembre. La veille, le comité d'organisation a tenu la réunion technique et procédé au tirage au sort officiel, fixant ainsi les repères clés de la compétition.

Une vitrine pour les jeunes talents congolais

Selon la Fédération congolaise de boxe, tout est prêt pour une semaine intense de confrontations sportives. L'objectif : mettre en lumière le talent des jeunes pugilistes congolais et valoriser le savoir-faire des entraîneurs locaux.

Les délégations engagées proviennent de 17 ligues provinciales, ainsi que d'un groupement sportif affilié à la Police nationale congolaise (PNC), qui a répondu favorablement à l'appel du comité d'organisation.

