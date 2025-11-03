Afrique: CAF 2025-2026 - Lupopo dans le groupe C et Maniema union dans le groupe B

La CAF a effectué ce lundi 3 novembre un tirage au sort de la phase des groupes de la ligue des Champions CAF et de Coupe de la confédération africaine de football pour la sportive saison 2025-2026.

Les deux clubs congolais encore en lice connaissent leurs adversaires. En ligue des Champions, les Cheminots du F.C Saint Éloi Lupopo sont logés dans le groupe C ; aux côtés de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Al Hilal SC d'Égypte, et l'US Alger d'Algérie.

En Coupe de la confédération, Maniema Union évoluera dans le groupe B, avec Wydad athletic club de Casablanca, Azam FC de la Tanzanie coaché par Florent Ibenge et Nairobi United.

Voici comment se présentent les groupes :

CAF Champions League 2025-2026

Groupe A

RS Berkane

Pyramids SC

Rivers United FC

Power Dynamos

Groupe B

Al Ahly FC

Young Africans

AS FAR

JS Kabylie

Groupe C

Mamelodi Sundowns

Al Hilal SC

MC Alger

FC Saint Eloi Lupopo

Groupe D

Espérance Sportive de Tunis

Simba SC

Atlético Petróleos

Stade Malien

CAF Confederation Cup 2025-2026

Groupe A

USM Alger

Djoliba AC

Olympic Club Safi

FC San Pedro

Groupe B

Wydad AC

AS Maniema Union

Azam FC

Nairobi United FC

Groupe C

CR Belouizdad

Stellenbosch FC

AS Otohô

Singida Black Stars

Groupe D

Zamalek SC

Al Masry SC

Kaizer Chiefs FC

Zesco United FC