Afrique: CAF 2025-2026 - Lupopo dans le groupe C et Maniema union dans le groupe B

La CAF a effectué ce lundi 3 novembre un tirage au sort de la phase des groupes de la ligue des Champions CAF et de Coupe de la confédération africaine de football pour la sportive saison 2025-2026.
Les deux clubs congolais encore en lice connaissent leurs adversaires. En ligue des Champions, les Cheminots du F.C Saint Éloi Lupopo sont logés dans le groupe C ; aux côtés de Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Al Hilal SC d'Égypte, et l'US Alger d'Algérie.
En Coupe de la confédération, Maniema Union évoluera dans le groupe B, avec Wydad athletic club de Casablanca, Azam FC de la Tanzanie coaché par Florent Ibenge et Nairobi United.
Voici comment se présentent les groupes :
CAF Champions League 2025-2026
Groupe A
RS Berkane
Pyramids SC
Rivers United FC
Power Dynamos
Groupe B
Al Ahly FC
Young Africans
AS FAR
JS Kabylie
Groupe C
Mamelodi Sundowns
Al Hilal SC
MC Alger
FC Saint Eloi Lupopo
Groupe D
Espérance Sportive de Tunis
Simba SC
Atlético Petróleos
Stade Malien
CAF Confederation Cup 2025-2026
Groupe A
USM Alger
Djoliba AC
Olympic Club Safi
FC San Pedro
Groupe B
Wydad AC
AS Maniema Union
Azam FC
Nairobi United FC
Groupe C
CR Belouizdad
Stellenbosch FC
AS Otohô
Singida Black Stars
Groupe D
Zamalek SC
Al Masry SC
Kaizer Chiefs FC
Zesco United FC