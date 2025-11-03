Afrique: Judith Suminwa à Londres pour porter la voix de la RDC au sommet CNN Global Perspectives on Africa

3 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, participe ce lundi 3 novembre à Londres au sommet CNN Global Perspectives on Africa. Elle y portera le message de la RDC sur la paix, les minerais stratégiques et le potentiel économique du pays.

Madame Suminwa interviendra lors d'une session intitulée Mining, Peace and Power, consacrée aux défis et aux opportunités liés aux ressources naturelles de la RDC. Le pays, qui abrite la plus vaste forêt tropicale d'Afrique et d'importants gisements de minerais stratégiques, est au coeur des discussions sur le développement durable et la stabilité régionale.

Rencontres bilatérales pour renforcer la coopération

En marge du sommet, la Cheffe du Gouvernement prévoit des rencontres bilatérales avec les autorités britanniques. Ces échanges visent à renforcer la coopération entre Kinshasa et Londres, notamment dans les domaines de l'investissement, de la transition énergétique et de la gouvernance.

Organisé par CNN International, le sommet Global Perspectives on Africa réunit dirigeants, innovateurs et décideurs du monde entier. Pour cette première édition dédiée au continent africain, les débats portent sur l'impact stratégique de ses ressources, de sa démographie et de son rôle croissant dans les dynamiques mondiales.

