Afrique Centrale: Ituri - Quatre morts dans une fusillade entre militaires ougandais à Zale

Une fusillade meurtrière a éclaté samedi 1eᣴ novembre à Zale, dans le territoire de Mahagi (Ituri), à environ 200 kilomètres au nord de Bunia. Quatre personnes ont perdu la vie, dont trois militaires ougandais et une femme congolaise, à la suite d'un différend entre soldats des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF).

Une dispute autour d'une concubine vire au drame

Selon des sources sécuritaires, l'incident s'est produit dans un débit de boisson local, situé à proximité de l'aérodrome. Un sergent ougandais, en état d'ébriété avancée, aurait accusé un major de son contingent d'entretenir une relation avec sa concubine. La dispute a dégénéré : le sergent a ouvert le feu, tuant sur-le-champ son supérieur et son garde du corps.

Il a ensuite abattu la femme ougandaise au coeur du conflit. Une vendeuse d'alcool congolaise, blessée par des balles perdues, a succombé à ses blessures le lendemain matin à l'hôpital général de Mahagi.

Le militaire auteur de la fusillade a été maîtrisé par ses compagnons d'armes. Il a été transféré, avec les corps des trois victimes ougandaises, à Nebbi, en Ouganda, pour les suites judiciaires.

Indignation à Mahagi : la société civile exige réparation

Cet incident a provoqué une vive indignation dans la population locale. La société civile et des groupes de jeunes de Mahagi dénoncent une « bavure de trop » commise par les militaires ougandais sur le sol congolais. Ils réclament des dédommagements pour la famille de la vendeuse congolaise tuée dans la fusillade.