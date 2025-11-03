Afrique Centrale: Ituri - Quatre morts dans une fusillade entre militaires ougandais à Zale

3 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une fusillade meurtrière a éclaté samedi 1eᣴ novembre à Zale, dans le territoire de Mahagi (Ituri), à environ 200 kilomètres au nord de Bunia. Quatre personnes ont perdu la vie, dont trois militaires ougandais et une femme congolaise, à la suite d'un différend entre soldats des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF).

Une dispute autour d'une concubine vire au drame

Selon des sources sécuritaires, l'incident s'est produit dans un débit de boisson local, situé à proximité de l'aérodrome. Un sergent ougandais, en état d'ébriété avancée, aurait accusé un major de son contingent d'entretenir une relation avec sa concubine. La dispute a dégénéré : le sergent a ouvert le feu, tuant sur-le-champ son supérieur et son garde du corps.

Il a ensuite abattu la femme ougandaise au coeur du conflit. Une vendeuse d'alcool congolaise, blessée par des balles perdues, a succombé à ses blessures le lendemain matin à l'hôpital général de Mahagi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le militaire auteur de la fusillade a été maîtrisé par ses compagnons d'armes. Il a été transféré, avec les corps des trois victimes ougandaises, à Nebbi, en Ouganda, pour les suites judiciaires.

Indignation à Mahagi : la société civile exige réparation

Cet incident a provoqué une vive indignation dans la population locale. La société civile et des groupes de jeunes de Mahagi dénoncent une « bavure de trop » commise par les militaires ougandais sur le sol congolais. Ils réclament des dédommagements pour la famille de la vendeuse congolaise tuée dans la fusillade.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.