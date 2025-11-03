Congo-Kinshasa: L'opération de vérification du contrôle technique des véhicules reportée au 17 novembre à Kinshasa (Gouvernement provincial)

L'opération de vérification des certificats de contrôle technique des véhicules, initialement prévue pour ce lundi 3 novembre à Kinshasa, est officiellement reportée au lundi 17 novembre. L'annonce a été faite par le ministre provincial des Transports, Jésus-Noël Sheke, lors d'une intervention sur la chaîne nationale.

Selon le ministre, cette décision fait suite à l'engouement observé dans les centres de contrôle technique de la ville et à la volonté de l'exécutif provincial de permettre à tous les automobilistes de régulariser leur situation dans de bonnes conditions.

« Sur instruction de son Excellence Monsieur le Gouverneur de la ville de Kinshasa, une prolongation de 14 jours est accordée pour permettre à tous ceux qui n'ont pas encore pu faire contrôler leurs véhicules de le faire sans encombre. Ce n'est pas un décrochage, mais un encouragement au civisme démontré par la population kinoise », a précisé le ministre.

Le contrôle technique des véhicules est une mesure de sécurité routière visant à prévenir les accidents dus à des défaillances mécaniques. Les autorités appellent les automobilistes à profiter de ce délai pour se conformer à la réglementation en vigueur.