Sénégal: Le recteur de l'AUF appelle à 'reprioriser' la Francophonie scientifique

Dakar — La crise du multilatéralisme impose à la Francophonie scientifique de "resserrer" les rangs et de repenser ses priorités, a soutenu, lundi, à Dakar, le recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Slim Khalbous.

"La crise du multilatéralisme que nous vivons n'a pas épargné, évidemment, toutes les communautés, y compris la nôtre. Et donc, il est très important, aujourd'hui, de resserrer les rangs, de réfléchir sur nos priorités, de réfléchir à comment faire autrement, de réfléchir à comment dépasser ces crises du partage, ces crises du vivre-ensemble que nous vivons partout dans le monde", a-t-il déclaré.

Il intervenait à l'ouverture officielle de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, en présence du chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette rencontre est prévue pour se poursuivre jusqu'à jeudi.

Le recteur de l'AUF a déploré, lors de son intervention, "les positions simplistes et idéologiques face à des défis sociétaux complexes", ainsi que la faiblesse des budgets alloués à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche "dans plusieurs pays" membres de la Francophonie.

Il a de même dénoncé "la remise en cause, ici et là, de la neutralité de la science", avant de revenir sur l'agenda de l'Assemblée générale de l'AUF, qui se tient en marge de la Semaine mondiale de la Francophonie scientifique.

L'AG de l'AUF porte trois composantes majeures relatives à la validation d'une nouvelle stratégie quadriennale et le renouvellement des instances, en plus d'un segment scientifique et opérationnel consacré à l'action sur le terrain, et d'un volet portant sur la définition des "nouvelles priorités" de la francophonie scientifique.

Le recteur a cité la lutte contre le chômage des diplômés et l'encadrement de la jeunesse majoritaire dans l'espace francophone, la mobilité et le renforcement du réseautage parmi les sujets clés au menu de cette AG, en plus de la relance des publications scientifiques francophones, appelées à se développer "dans le cadre du multilinguisme et de la diversité intellectuelle".

Le huis clos ministériel, devenu traditionnel, va être consacré à la prise de décisions visant à renforcer la diplomatie scientifique francophone et la mise à jour permanente des coopérations intra-espace.

Le recteur de l'Agence universitaire de la Francophonie a salué l'engagement du Sénégal et de son président, Bassirou Diomaye Faye, dans l'organisation de la 19e Assemblée générale de l'AUF et de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique.

Selon lui, ce rendez-vous réunit près de 600 congressistes et autant de participants en ligne. Il a également relevé la présence de ministres, de diplomates, de recteurs, de chercheurs et d'étudiants venant de plus de 60 pays.

L'Agence universitaire de la Francophonie, forte de plus de mille établissements membres, est devenue "le plus grand réseau académique du monde", a affirmé son président, Sorin Mihai Cîmpeanu

Il s'est dit "fier du chemin parcouru" au cours de son mandat, marqué par la mise en place du concept de francophonie scientifique et l'institutionnalisation de cette Semaine mondiale de la Francophonie scientifique, en 2021.

Dans un contexte international où le multilatéralisme est "mis en discussion comme jamais auparavant", il a appelé à la solidarité et à la continuité des engagements pour soutenir les valeurs francophones et renforcer son action au service des jeunes générations.