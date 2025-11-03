Sénégal: Saint-Louis - La célébration du centenaire de l'assassinat de Battling Siki prévue du 13 au 15 décembre

Saint-Louis — Les activités commémorant le centenaire de l'anniversaire de l'assassinat du champion du monde sénégalais de boxe, Battling Siki, né Amadou Mbarick Fall (1897-1925), auront lieu du 13 au 15 décembre prochain, dans sa ville natale de Saint-Louis (nord), a appris l'APS du comité d'organisation.

"Cette année marque avec le centenaire de l'assassinat d'Amadou Mbarick Fall +Battling Siki+, premier champion du monde de boxe en 1922. C'est un héros de guerre et un champion du monde que nous célébrons du 13 au 15 décembre 2025", a déclaré, vendredi, la présidente du comité d'organisation du centenaire, en marge d'une rencontre avec l'équipe municipale de la ville de Saint-Louis.

Saluant l'accompagnement de l'association pour la mémoire d'Amadou Mbarick Fall à ce "grand évènement", Marième Fall en appelle à une "implication complète" de la municipalité.

La commémoration du centenaire du champion du monde sénégalais de boxe, assassiné le 15 décembre 1925 à New York, sera ponctuée par un colloque international, afin de "faire découvrir et promouvoir le parcours d'Amadou Mbarick", une séance de lecture du coran, entre autres activités.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Né le 22 septembre 1897 à Saint-Louis, Battling Siki, champion d'Europe des poids Welters en 1911, à 17 ans, champion d'Europe des poids moyens en 1912, des mi-lourds et lourds en 1913.

Sa victoire par KO au sixième round sur George Carpentier, l'idole de toute la France, le 24 septembre, au stade Buffalo de Montrouge, devant 40 000 personnes, est restée dans les annales de la boxe ; la presse hexagonale de l'époque la qualifiant d"'affront envers la France lancé par un +indigène+".