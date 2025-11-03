Sénégal: Sédhiou - Plaidoyer climatique local en route vers la COP30 de Belém au Brésil

L'Association Green Sédhiou a clôturé, ce weekend, un atelier de trois jours consacré à la réflexion sur les enjeux climatiques locaux, à la gouvernance environnementale et au renforcement des capacités communautaires, en prélude à la 30e Conférence des Parties (COP30) prévue à Belém, au Brésil, a constaté l'APS.

La rencontre a réuni à Sédhiou des représentants des collectivités territoriales, des organisations de jeunes, des personnes en situation de handicap, ainsi que des acteurs de la société civile.

"L'objectif est d'outiller les communautés pour mieux comprendre, anticiper et répondre aux défis du changement climatique", a déclaré Youssoupha Ndiaye, directeur exécutif de l'Association Green Sédhiou, lors de la cérémonie de clôture des activités de ladite association.

Le directeur exécutif de Green Sédhiou a souligné que cette rencontre s'inscrit dans une stratégie de "résilience inclusive".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Il est impératif que les communautés locales comprennent les mécanismes d'adaptation, d'atténuation et de justice climatique. C'est à la base que doit naître une réponse durable aux effets du changement climatique", a-t-il ajouté.

Selon M. Ndiaye, l'association souhaite que les réalités climatiques de la région, souvent ignorées dans les grandes négociations internationales, soient mises en lumière à Belém.

"Nous voulons que le monde sache ce que vivent les communautés rurales de Sédhiou face à la montée des températures, à la dégradation des sols et à la rareté des ressources", a insisté M. Ndiaye.

A en croire le responsable de Green Sédhiou, l'atelier vise également à préparer les acteurs locaux capables de porter la voix de Sédhiou à la COP30.

Ahmed Sarr, inspecteur des services départementaux au Conseil départemental de Sédhiou, a salué cette initiative comme "une démarche fédératrice qui valorise les efforts locaux dans la lutte contre le réchauffement climatique, notamment dans les secteurs vitaux tels que la pêche, l'agriculture et l'élevage".

Au terme de cette rencontre, les participants ont exprimé leur engagement à intégrer les enjeux climatiques dans leurs plans d'action locaux.

Des recommandations ont été formulées pour renforcer la coordination entre les acteurs, promouvoir l'éducation environnementale et encourager les initiatives vertes à l'échelle communautaire.

Ce plaidoyer climatique à Sédhiou marque une étape importante dans la construction d'une conscience écologique locale, en phase avec les ambitions mondiales de la COP30.