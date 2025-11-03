Sénégal: Des footballeurs sénégalais décisifs dans les championnats étrangers ce week-end

Dakar — Plusieurs internationaux sénégalais se sont illustrés ce week-end dans les championnats étrangers. Nicolas Jackson, Chérif Ndiaye, Habib Diallo, El Hadji Seck, Abdallah Gning et Amadou Sagna ont tous marqué, tandis que Samba Diba et Cheikh Tidiane Sabaly se sont distingués par des passes décisives.

En Bundesliga, Nicolas Jackson a inscrit, samedi, son premier but dans le championnat allemand, son troisième avec le Bayern Munich, leader.

Titulaire lors du choc face au Bayer Leverkusen (3-0), l'ancien joueur de Chelsea a marqué le deuxième but de son équipe avant d'être remplacé par Harry Kane à la 59e minute.

L'entraîneur Vincent Kompany avait mis plusieurs cadres au repos avant le match de Ligue des champions contre le PSG, mardi.

En Ligue 1 française, Habib Diallo a inscrit son deuxième but de la saison avec Metz, sur une passe décisive de Cheikh Tidiane Sabaly, lors de la victoire (2-0) contre Nantes. Sabaly signe ainsi sa deuxième passe décisive de la saison, la première ayant déjà profité à Diallo.

Dans le même championnat, Rennes, dirigé par Habib Bèye, s'est largement imposé 4-1 contre Strasbourg. Ce succès soulage le technicien sénégalais, menacé d'un possible limogeage, après une série de six matchs sans victoire. Rennes remonte à la 10e place.

En Ligue 2, Amadou Sagna (Guingamp, 9e) a marqué contre Laval (2-0), tandis que Samba Diba (Grenoble, 14e) a délivré une passe décisive face à Amiens (2-3).

El Hadji Seck (18 ans, Gent, 9e) a inscrit le deuxième but de son équipe victorieuse d'Eupen (2-1) en Challenger Pro League, la 2e division belge.

Chérif Ndiaye a lui signé son troisième but de la saison avec Samsunspor (4e), vainqueur de Konyaspor (3-1), en Super Lig turque.

En Premier League, West Ham (18e) d'El Hadji Malick Diouf s'est imposé 3-1 contre Newcastle, signant sa deuxième victoire de la saison et mettant fin à une série de trois matchs sans succès.

En dix matchs, les coéquipiers de Diouf ont enregistré sept défaites et un match nul. Leur dernière victoire remontant à la 3e journée contre Nottingham Forest (3-0). Le défenseur sénégalais était passeur décisif.

Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Guèye (Everton, 15e) joueront contre Sunderland (7e) de Habib Diarra, blessé, lundi, à 20h GMT.

En Change Liga tchèque, Abdallah Gning a offert la victoire à Karvina (7e), pour son 7e but de la saison, contre Sparta Prague.

Kalidou Koulibaly, en Saudi Pro League, a écopé d'un carton rouge lors de la victoire d'Al-Hilal, 3e (1-0) contre Al-Shabab.

Al Nassr de Sadio Mané, leader, a battu 2-1, Al Fayha. Mané est sorti à la 90e mn.

De son côté, Edouard Mendy et Al Ahli SC (5e) ont concédé le nul (1-1) face à Al Riyadh de Mamadou Sylla, mettant fin à une série de trois matchs sans encaisser.

Mory Diaw a réalisé un troisième clean-sheet consécutif avec Le Havre (12e), tandis que le PSG a battu Nice (8e) du troisième gardien sénégalais Yevhann Diouf, resté sur deux victoires de rang.

Le portier des Lions est auteur de belles prestations depuis le début de la saison.

En Qatar Stars League, Seydou Sano a marqué son troisième but de la saison, jeudi, à l'occasion de la 9e journée contre Al-Duhail.