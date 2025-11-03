Sénégal: UGB - 75 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus (communiqué)

Saint-Louis — Soixante-quinze femmes ont bénéficié de dépistage gratuit, dans le cadre de la campagne "Octobre rose) dédiée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, à l'initiative de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), a-t-on appris de cette institution universitaire.

Au total, 130 femmes, en majorité des étudiantes ont participé à cette activité de deux jours, notamment la séance d'autopalpation mammaire, précise un communiqué transmis à l'APS.

Vingt-deux autres ont pris rendez-vous pour bénéficier du dépistage du cancer du col de l'utérus, note le texte. Au-delà des chiffres, les organisateurs ont appelé la nécessité d'un engagement collectif face à cette maladie.

La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus se gagne par la prévention, la détection précoce et un accès aux soins, souligne la cellule genre et équité de l'UGB qui a initié cette activité avec ses partenaires comme la Fondation Mastercard et le CROUS.

"Octobre Rose n'est pas qu'un mois de sensibilisation : c'est un mois d'action, d'unité et d'espérance et chaque année, le mois d'octobre se pare de rose pour renforcer la sensibilisation et promouvoir le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus", rappelle-t-elle.