Sénégal: UGB - 75 femmes dépistées des cancers du sein et du col de l'utérus (communiqué)

3 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — Soixante-quinze femmes ont bénéficié de dépistage gratuit, dans le cadre de la campagne "Octobre rose) dédiée à la lutte contre les cancers du sein et du col de l'utérus, à l'initiative de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis (nord), a-t-on appris de cette institution universitaire.

Au total, 130 femmes, en majorité des étudiantes ont participé à cette activité de deux jours, notamment la séance d'autopalpation mammaire, précise un communiqué transmis à l'APS.

Vingt-deux autres ont pris rendez-vous pour bénéficier du dépistage du cancer du col de l'utérus, note le texte. Au-delà des chiffres, les organisateurs ont appelé la nécessité d'un engagement collectif face à cette maladie.

La lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus se gagne par la prévention, la détection précoce et un accès aux soins, souligne la cellule genre et équité de l'UGB qui a initié cette activité avec ses partenaires comme la Fondation Mastercard et le CROUS.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Octobre Rose n'est pas qu'un mois de sensibilisation : c'est un mois d'action, d'unité et d'espérance et chaque année, le mois d'octobre se pare de rose pour renforcer la sensibilisation et promouvoir le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus", rappelle-t-elle.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.