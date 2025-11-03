Congo-Kinshasa: Les professionnels de santé de Kindu en sit-in pour exiger leur paie complémentaire

L'accès aux hôpitaux et centres de santé publique est paralysé ce lundi matin 3 novembre à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Médecins, infirmiers et personnels administratifs du secteur de la santé observent un sit-in devant la Division provinciale de la santé (DPS) et le gouvernorat de province. Ils réclament le paiement de leur paie complémentaire bloquée depuis plusieurs mois.

Selon Syrien Kibomdo, coordonnateur de l'intersyndicale de la santé au Maniema, cette mobilisation fait suite au non-respect des engagements pris par le Gouvernement lors des discussions sociales de Bibwa. Il dénonce le blocage, par le ministre des Finances, du paiement des mois d'août et septembre 2025, après le versement partiel du mois de juillet.

« Nous avons été en grève il y a à peine trois mois. Des engagements avaient été pris à Bibwa, notamment le paiement de la paie complémentaire du troisième trimestre 2025 et son intégration à la paie ordinaire dès le premier trimestre 2026. Rien n'est respecté », regrette-t-il.

Les manifestants demandent également que les agents nouvellement alignés à la paie complémentaire du deuxième trimestre soient payés avec effet rétroactif, ce qui n'est toujours pas le cas.

Face à cette situation, l'intersyndicale appelle le gouvernement central à respecter ses engagements vis-à-vis du personnel soignant, dont « le découragement grandit face à la précarité et au mépris des accords signés ».