Namibie: Le pays rembourse son euro-obligation de 750 millions de dollars, un record historique

La Namibie a intégralement remboursé son euro-obligation de 750 millions de dollars, une opération qui constitue la plus importante échéance de dette jamais honorée en une seule journée dans l’histoire du pays, rapporte Bloomberg.

« Nous avons payé », a confirmé mercredi le gouverneur de la Banque centrale, Johannes Gawaxab, lors d’une déclaration à Windhoek.

Selon la ministre des Finances, Ericah Shafudah, cette opération renforce la crédibilité financière de la Namibie et améliore sa position pour d’éventuelles futures émissions sur les marchés internationaux. L’obligation, émise en 2015 à un taux d’intérêt de 5,25 %, avait permis de financer des projets d’infrastructures routières et énergétiques, ainsi que des investissements dans l’éducation et la santé.

Le remboursement a été assuré grâce à 444 millions de dollars provenant d’un fonds d’amortissement dédié, complétés par des financements arrangés avec Standard Bank Namibia, FNB Namibia, Bank Windhoek et Absa Namibia.

Shafudah a précisé que les réserves de change du pays devraient passer de 54,7 milliards de dollars namibiens fin septembre à environ 47 milliards (soit 2,7 milliards de dollars américains) d’ici la fin de l’année. Elle a toutefois assuré qu’une reprise modérée est attendue en 2026, soutenue par une gestion budgétaire prudente et la résilience de l’économie.

Pour l’économiste Almandro Jansen, du cabinet Simonis Storm Securities, ce remboursement envoie un message positif aux investisseurs internationaux : la Namibie demeure un emprunteur fiable et discipliné. « Malgré un contexte mondial difficile et des coûts d’emprunt élevés, le pays a réussi à préserver sa stabilité budgétaire et un niveau de réserves satisfaisant », a-t-il observé.

Il a toutefois mis en garde contre les risques d’un endettement croissant : « Si la tendance actuelle se poursuit, avec une dette augmentant plus vite que la croissance économique et un investissement encore limité, la Namibie pourrait fragiliser les marges budgétaires qu’elle a patiemment construites. »

Pour rappel, à la fin de septembre, la dette publique du pays s’élevait à 176,3 milliards de dollars namibiens.