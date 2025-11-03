Afrique: Ligue des champions CAF - Le tirage des groupes

Le tirage de la phase de groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football a eu lieu ce lundi 3 novembre.

Le Pyramids FC va tenter de défendre son titre dans le groupe A face aux Marocains de la RS Berkane, sacrée cette année pour la troisième fois en Coupe de la Confédération. L'AS FAR, premier club marocain sacré champion d'Afrique, représentera aussi le Royaume chérifien aux côtés de la RS Berkane dans le groupe B, où Al Ahly fera figure de favori. L'Espérance de Tunis évoluera dans le groupe D avec les tanzaniens de Simba SC, les angolais de Petro Atlético et les maliens du Stade Malien.

Groupe A : Renaissance Berkane (Maroc), Pyramids (Égypte), Rivers United (Nigeria), Power Dynamos (Zambie)

Groupe B : Ahly (Égypte), Young Africans (Tanzanie), AS FAR (Maroc), JS Kabylie (Algérie)

Groupe C : Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan), Mouloudia Alger (Algérie), Saint-Eloi Lupopo (République Démocratique du Congo)

Groupe D : Espérance de Tunis (Tunisie), Simba (Tanzanie), Petro Atletico (Angola), Stade Malien (Mali)