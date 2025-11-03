Tunisie: Le gouverneur de Kairouan reçoit une équipe de l'Agence TAP

3 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par FKS

Kairouan — Le gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui a reçu, ce lundi, une délégation de l'Agence Tunis Afrique- Presse (TAP), en visite au gouvernorat de Kairouan, dans le cadre du programme « Focus régions. »

A cette occasion, le gouverneur a salué le rôle de cette initiative, organisée par l'Agence TAP en partenariat avec le Programme d'appui aux médias tunisiens (PAMT 2 ) et l'Agence de presse italienne ANSA, dans le développement à l'échelle régionale.

Il a souligné la nécessité de mettre en lumière le riche patrimoine historique, les potentialités économiques, les opportunités d'investissement ainsi que la diversité et la richesse culturelle dont regorge la région de Kairouan.

Le gouverneur estime que la région est actuellement « en plein chantier », compte tenu du grand nombre de projets en cours de réalisation notamment dans les domaines de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'irrigation et des zones agricoles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les projets les plus importants, figurent la centrale photovoltaïque de Sbikha, le projet de l'hôpital universitaire Salman Ben Abdelaziz, dont les travaux débuteront au cours du mois de novembre, le projet de la Cité médicale des Aghlabides, et l'autoroute Tunis-Jelma, dont une grande partie traverse le gouvernorat de Kairouan.

D'autres projets de développement sont en cours de réalisation dont le complexe culturel et sportif scolaire de Kairouan, le Marché central de Sidi Arfa, la maison de retraite et la station d'épuration des eaux usées à Menzel Mehiri.

Lire l'article original sur Tunis Afrique Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 Tunis Afrique Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.