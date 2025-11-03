Tunisie: Le gouverneur de Kairouan reçoit une équipe de l'Agence TAP

Kairouan — Le gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui a reçu, ce lundi, une délégation de l'Agence Tunis Afrique- Presse (TAP), en visite au gouvernorat de Kairouan, dans le cadre du programme « Focus régions. »

A cette occasion, le gouverneur a salué le rôle de cette initiative, organisée par l'Agence TAP en partenariat avec le Programme d'appui aux médias tunisiens (PAMT 2 ) et l'Agence de presse italienne ANSA, dans le développement à l'échelle régionale.

Il a souligné la nécessité de mettre en lumière le riche patrimoine historique, les potentialités économiques, les opportunités d'investissement ainsi que la diversité et la richesse culturelle dont regorge la région de Kairouan.

Le gouverneur estime que la région est actuellement « en plein chantier », compte tenu du grand nombre de projets en cours de réalisation notamment dans les domaines de l'infrastructure, de la santé, de l'éducation, de l'eau potable, de l'irrigation et des zones agricoles.

Parmi les projets les plus importants, figurent la centrale photovoltaïque de Sbikha, le projet de l'hôpital universitaire Salman Ben Abdelaziz, dont les travaux débuteront au cours du mois de novembre, le projet de la Cité médicale des Aghlabides, et l'autoroute Tunis-Jelma, dont une grande partie traverse le gouvernorat de Kairouan.

D'autres projets de développement sont en cours de réalisation dont le complexe culturel et sportif scolaire de Kairouan, le Marché central de Sidi Arfa, la maison de retraite et la station d'épuration des eaux usées à Menzel Mehiri.