La hausse des températures et des pluies de plus en plus imprévisibles ont profondément transformé le climat du Zimbabwe, où les sécheresses surviennent désormais tous les deux à trois ans, contre une fois par décennie auparavant. Résultat : 2,7 millions de Zimbabwéens vivant en zone rurale sont confrontés à une insécurité alimentaire récurrente.

Alors que la crise climatique mondiale s'accélère -- frappant le Sud en premier et le plus durement --, les réponses humanitaires évoluent, passant de l'aide d'urgence à la résilience à long terme.

« Nous passons désormais d'une approche réactive face aux catastrophes à une approche proactive, tout en renforçant les capacités de nos communautés à être résilientes », explique Thulani Sibanda, responsable provincial à la Société de la Croix-Rouge du Zimbabwe.

Ce changement de paradigme est au coeur de la contribution de la Croix-Rouge du Zimbabwe à la campagne Africa Zero Hunger.

Récemment lancée par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), la campagne Africa Zero Hunger redéfinit les interventions en matière de sécurité alimentaire, en les orientant au-delà de l'aide ponctuelle vers des projets durables menés par les communautés elles-mêmes.

Renforcer les moyens de subsistance

L'approche du Zimbabwe face à l'insécurité alimentaire repose sur plusieurs interventions concrètes qui allient savoirs locaux, action anticipée et soutien pratique.

Le Climate Smart Resilience Project, mis en oeuvre par la Croix-Rouge du Zimbabwe dans le district de Binga, au Matabeleland Nord, en est un bon exemple.

Grâce aux prévisions El Niño et aux données satellitaires, l'équipe du projet peut orienter les ressources spécifiques vers les communautés concernées avant même que les sécheresses ne frappent.

En 2023, alors que les conditions de sécheresse s'aggravaient, le projet s'est concentré sur la protection des moyens de subsistance, notamment à travers la distribution de semences résistantes à la sécheresse, le déparasitage du bétail et la sensibilisation communautaire.

Plus de 4 000 ménages ont reçu une formation en agriculture intelligente face au climat ainsi que des lots de semences, et 2 800 bovins ont été vaccinés et déparasités.

« La qualité du bétail et la baisse de la mortalité dans ces zones sont visibles comparées à d'autres. Nous avons également formé des para-vétérinaires locaux pour soutenir la santé animale », explique Thulani.

« Les communautés pratiquant l'agriculture de conservation avec le mil perlé ont obtenu de meilleurs rendements que dans d'autres régions. Ces réussites encouragent la reproduction du modèle ailleurs. »

Les agriculteurs ayant bénéficié de ces interventions ont retrouvé une nouvelle indépendance :

« Nos animaux sont plus forts et se vendent à de meilleurs prix », explique Kelias Munkuli, du village de Siameja. « Avec les revenus supplémentaires, nous pouvons payer les frais de scolarité et acheter des intrants pour la prochaine saison. La vie semble plus stable maintenant. »

S'adapter à l'évolution des besoins

Lorsque les conditions de sécheresse se sont de nouveau aggravées en 2024, les discussions de groupe menées par la Société de la Croix-Rouge du Zimbabwe ont révélé de profondes inquiétudes au sein des communautés concernant le bien-être des enfants, en particulier les risques croissants de faim et de malnutrition.

Le programme d'alimentation scolaire a été lancé pour s'assurer que les enfants confrontés à la faim puissent recevoir des repas nutritifs et enrichis, leur permettant de rester en bonne santé et de continuer à fréquenter l'école. Cette initiative est devenue une bouée de sauvetage essentielle pour protéger les plus vulnérables, en attendant que des solutions à long terme prennent racine.

L'intervention a permis de fournir quotidiennement des repas à base de Corn Soya Blend (CSB) à plus de 5 378 enfants. En dehors des écoles, 3 400 familles vulnérables ont également reçu une aide alimentaire vitale.

Pour Monica Mpande, 52 ans, qui vit dans le village de Mupambe, cette aide alimentaire représente bien plus qu'un simple repas : elle redonne aux parents les moyens de donner la priorité à l'éducation de leurs enfants.

« Grâce à cette aide alimentaire, je peux économiser un peu d'argent pour acheter des livres à mes enfants », confie-t-elle. « Cela me donne l'espoir que nous surmonterons cette épreuve. »

Perspectives d'avenir

À mesure que la campagne Africa Zero Hunger se déploie, la collaboration reste au coeur des efforts : renforcer les moyens de subsistance durables, consolider l'appropriation communautaire et veiller à ce que les stratégies d'adaptation soient conçues avec celles et ceux qui connaissent le mieux leurs terres.

« Les communautés sont des acteurs à part entière, pas de simples bénéficiaires de l'aide. Elles sont au centre de notre planification, de nos programmes et de leur mise en oeuvre », souligne Thulani.

« Nous sommes désormais en mesure de solliciter des fonds pour l'action anticipée afin de lancer la préparation communautaire face aux événements que nous prévoyons, comme la sécheresse de l'an prochain. Nous pouvons commencer dès maintenant à enseigner des pratiques agricoles adaptées, comme l'agriculture de conservation. »

Rejoignez-nous pour mettre fin à l'insécurité alimentaire en Afrique. Découvrez la campagne Africa Zero Hunger, partagez nos histoires et contribuez à bâtir des communautés résilientes et autonomes.