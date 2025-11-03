Les responsables de la Caritas Diocésaine de Saint-Louis et leurs partenaires de Caritas Autriche ont célébré, au cours du week-end, la journée mondiale de l'Alimentation au niveau local précisément dans le village de Massar Gabo, situé dans la commune de Diama. Occasion saisie par les responsables de Caritas pour sensibiliser les populations sur l'importance d'une alimentation saine tout en prônant la collaboration entre l'État et toutes les forces vives de la nation pour combattre la faim et la malnutrition dans le pays.

L'ambiance était vive le week-end dernier au niveau du village de Massar Gabo, localité située dans la commune de Diama et où la délégation de Caritas Saint-Louis et ses partenaires de Caritas Autriche ont été accueillis en pompe, pour la célébration locale de la journée mondiale de l'alimentation. Une journée placée sous le thème « Mais dans la main pour des aliments et un avenir meilleur », et qui revêt plein de sens aux yeux de l'abbé Jules Bienvenu Bassène, directeur de la Caritas diocésaine de Saint-Louis.

« Ce thème nous invite déjà à une collaboration entre l'État, les organisations locales, et aussi les communautés. Donc nous avons profité de cette occasion pour marquer cet appel à cette collaboration avec la présence de nos partenaires financiers, la Caritas Autriche, mais aussi les représentants de l'État et les populations qui sont les bénéficiaires, pour nous rappeler cette collaboration qui doit exister pour qu'ensemble nous puissions lutter contre la malnutrition, combattre la faim au niveau local », a-t-il déclaré. La cérémonie commémorative de cette journée dédiée à l'alimentation a été présidée par l'adjoint au Sous-préfet de l'arrondissement de Ndiaye, Abdoulaye Sonko, qui a magnifié l'initiative et le choix d'un village de sa circonscription pour abriter cette activité.

« Cela permet de véhiculer des messages autour de l'importance de la bonne alimentation. C'est ce qui explique les prestations, les explications sur la sécurité alimentaire et la bonne alimentation. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de ce genre d'initiatives », a-t-il fait savoir. La cérémonie s'est déroulée aussi en présence du chef du bureau régional de Sécurité Alimentaire de Saint-Louis, Babacar Mbaye Baldé qui exprime son satisfecit. « Aujourd'hui on a eu à visiter des parcelles de riz, un poulailler, mais aussi des sites de maraîchage et autres développés par des femmes que Caritas est en train d'accompagner dans certains villages pour leur permettre d'avoir une certaine autonomie, mais aussi d'assurer leur sécurité alimentaire, chose que nous saluons », a-t-il dit.

En effet, il s'agit d'une union composée de 15 GIE soit 1021 femmes membres qui disposent de 280 hectares de terres dont 26 hectares consacrés au maraîchage. Ces femmes basées dans la commune de Ross Béthio et une partie de la commune de Diama, s'activent également dans l'élevage, la transformation des produits locaux, la sensibilisation, le reboisement, l'artisanat entre autres. La Caritas a eu à les former sur les techniques culturales et sur divers autres modules. Un sketch et une séance de dégustation de plats culinaires ont mis fin à la célébration de cette journée de l'alimentation.