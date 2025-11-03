Sénégal: Justice et pardon - Mimi Touré rame à contre-courant du Dr Abdourahmane Diouf

Aminata Touré n'est pas tout à fait d'avis avec la position du ministre de l'Environnement, Dr Abdourahmane Diouf qui, lors d'une émission sur la RSI, dimanche 24 octobre, saluant la posture d'unité du Président Bassirou Diomaye Faye, sur la voie de la réconciliation nationale, a déclaré « Les questions de justice sont importantes, mais il faut aussi savoir pardonner. Pardonner ne signifie pas qu'il n'y aura pas de justice. Cependant, la justice ne doit pas être utilisée pour éliminer un Sénégalais au profit d'un autre ». Contrairement au leader de Awalé, l'ancienne Première ministre Aminata Touré, très ferme dans ses convictions, a indiqué que la lutte contre l'impunité doit être un sacerdoce.

La question sur la justice s'est invitée de nouveau sur le débat public. Hier dimanche 2 novembre, en marge de la célébration du 4e anniversaire du Parti Awalé dirigé par Dr Abdourahmane Diouf, ministre de l'environnement. Aminata Touré Haute représentante du chef de l'Etat a déclaré, « La lutte contre l'impunité, il est évident que c'est un sacerdoce. » Une conviction profonde qu'elle croit reconnaitre sur le leader du Parti Awalé, mais également qui est une conviction profonde du président de la République et une aspiration du peuple sénégalais.

Sous ce rapport, l'ancienne Première ministre appelle à accélérer les dossiers de ceux qu'elle considère comme des détourneurs des caisses publiques. Dans le même registre, Mimi Touré a également appelé les autorités à lancer la traque contre ceux qui sont impliqués dans les assassinats de personnes exerçant leurs droits constitutionnels. « Ils doivent accélérer leurs dossiers. Que nous le disons ici ou ailleurs, c'est notre conviction profonde à tous mais également une aspiration du peuple sénégalais ».

Mme Touré a, par ailleurs, invité les Sénégalais épris de paix et justice où qu'ils soient, à l'ouverture. Cependant elle précisera que « cette ouverture ne devrait pas prendre en compte les voleurs de deniers publics et les tueurs de personnes. » Pour contre, malgré les divergences notées au sein de la coalition gouvernementale, Mimi Toure appelle à l'unité derrière le président de la République. « Il faut minimiser nos divergences, aller ensemble comme un seul homme pour l'intérêt du Sénégal, parce qu'il y en a qui comptent sur la division pour mieux régner. Pour cela, il faut que nos rangs soient serrés chacun dans sa différence », a-t-elle lancé.