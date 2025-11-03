Sénégal: « Divergences » supposées entre le président de la république et son premier ministre - Malick Ndiaye clôt le débat

Selon le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, par ailleurs Secrétaire national à la communication de Pastef-Les Patriotes, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko, sont « condamnés à être ensemble, par le destin, par l'Histoire, par l'affection mutuelle qu'ils ont l'un pour l'autre et par l'amour qu'ils portent à la Nation ». Dans une publication partagée sur ses plateformes numériques le samedi 1er novembre dernier, Malick Ndiaye a fait remarquer à l'endroit des théoriciens de la division entre les deux hommes au sommet de l'État qu'«on ne peut pas prétendre aimer ce pays et, dans le même temps, rêver chaque jour de les voir divisés ».

Le président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye, par ailleurs Secrétaire national à la communication de Pastef-Les Patriotes, s'invite dans le débat faisant état de « divergences » au sommet de l'État entre le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko. Dans une publication partagée sur ses plateformes numériques, accompagnée d'une photo du duo lors de la cérémonie officielle de révélation de la mascotte des Journées olympiques de la jeunesse 2026 prévues à Dakar, Malick Ndiaye se demandant « Qui donc n'aime pas voir Diomaye et Sonko côte à côte ? », a souligné qu'«On ne peut pas prétendre aimer ce pays et, dans le même temps, rêver chaque jour de les voir divisés».

Poursuivant son propos, le président de l'Assemblée nationale, comme pour démentir les théoriciens de cette division entre les deux hommes au sommet de l'État, précise que « leur union et le destin du Sénégal sont indissociables ». « De toutes les façons, Sonko et Diomaye n'ont pas le choix : ils sont condamnés à être ensemble, par le destin, par l'Histoire, par l'affection mutuelle qu'ils ont l'un pour l'autre et par l'amour qu'ils portent à la Nation », a-t-il ajouté, avant de s'adresser à ses camarades de Pastef : « À vos 50 ans ensemble, chers frères ».