Sénégal: Bassirou Diomaye Faye, président de la République - « Le Sénégal est conscient d'incarner l'espoir de tout un continent »

Bassirou Diomaye Faye a mis au rang des priorités la réussite de l'organisation des Jeux olympiques de la Jeunesse. Le chef de l'Etat a profité de la cérémonie de la présentation vendredi la mascotte officielle "Ayo" pour réaffirmer la volonté de gagner le pari de la mobilisation et faire entendre la voix du Sénégal sur la scène internationale.

« C'est une priorité nationale et une exigence continentale au regard du slogan « L'Afrique accueille, Dakar célèbre », le Sénégal est conscient d'incarner l'espoir de tout un continent qui cherche à davantage faire entendre sa voix sur la scène internationale. Nous gagnerons ce pari avec la mobilisation de l'État, une implication résolue des acteurs sportifs et une attention enthousiaste de la jeunesse et de l'ensemble de nos concitoyens » a-t-il déclaré lors de la révélation de la mascotte lors du dévoilement de la mascotte officielle des JOJ.

Dans cet élan, il a souligné la nécessité d'assurer un rayonnement des JOJ à travers. « Je tiens personnellement au rayonnement des JOJ sur l'étendue du territoire national. C'est pourquoi la tournée de la flamme olympique dans les 14 régions du Sénégal marquera la dimension inclusive et festive des jeunes pour l'ensemble de la jeunesse du pays. Dans le souci de matérialiser cette dimension territoriale et l'héritage infrastructurel de ces jeunes, l'État du Sénégal a décidé de la construction de terrains et de quartiers multifonctionnels dans différentes communes de Dakar, de Diamniadio et Saly. Nous voulons assurer un maillage national du territoire en infrastructures et équipements sportifs de proximité, afin de donner la possibilité à tous les jeunes de chaque commune de pratiquer les activités sportives de leur choix.

Pour Bassirou Diomaye Faye, les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 ne seront pas seulement une compétition sportive. « Ils seront l'attitude d'une Afrique debout, confiante de sa jeunesse et désireuse de partager avec le monde les valeurs universelles du sport, de la paix et de la fraternité. », a-t-il ajouté.

Le Chef de l'Etat a réaffirmé sa volonté de placer la jeunesse au coeur de l'agenda national de transformation du Sénégal 2050 et qui sera fondé sur l'éducation aux valeurs de citoyenneté, de tolérance et de patriotisme. Il a souligné l'importance d'une jeunesse porteuse des valeurs de discipline, de respect et de dépassement de soi

« C'est pourquoi je me réjouis de l'approche participative et inclusive que le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse a adoptée. J'ai érigé au rang de priorité les besoins d'aspiration des jeunes. Ces valeurs humaines, incarnées à travers la philosophie et les politiques de l'Olympisme, demeurent des constantes préalables pour bâtir une jeunesse apte à élever les défis et exigences de transformation nationale », a-t-il expliqué. Le président a notamment mis en avant le Brevet olympique, civique et sportif, déjà adopté par 250 000 élèves dans 3 550 écoles, et visant à atteindre 900 000 élèves d'ici 2026.

« Ce projet allie éducation, civisme et sport, pour faire émerger une génération consciente, patriote et engagée. En plus des 25 sports de compétition réservés aux athlètes qualifiés, dix disciplines d'engagement seront proposées pour permettre au plus grand nombre de jeunes de vivre la magie des Jeux à travers l'initiation, la démonstration et l'inspiration », a-t-il expliqué.