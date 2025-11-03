Afrique: Dévoilement de la mascotte officielle des jeux olympiques « Dakar 2026 » - « AYO » tend ses bras à la jeunesse mondiale

La mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 a été dévoilé ce vendredi 31 octobre 2025, au Sénégal au Grand Théâtre, en présence du Président de la République Bassirou Diomaye Faye, du Premier ministre Ousmane Sonko, de la présidente du Comité international olympique (CIO) Kirsty Coventry et de Mamadou Diagna Ndiaye, président du comité d'organisation des JOJ. Incarnée par un lion, la figure a été baptisée Ayo. Symbole de l'unité nationale et éléments fédérateurs des Jeux, la mascotte est porteuse des valeurs olympiques du Sénégal et de toute l'Afrique à travers ce premier évènement sportif organisé sur le sol africain.

A un an, jour pour jour du coup d'envoi des Jeux olympiques des JOJ, le Sénégal a dévoilé ce 31 octobre la mascotte officielle du premier évènement sportif sur le sol africain. Baptisée Ayo, la mascotte, représentée sous la forme d'un lion, résulte d'un concours de création nationale ouvert à 494 élèves issus des 14 régions du pays âgés de 12 à 18 ans. Après neuf mois de gestation artistique, deux lauréats ont pu convaincre le jury d'artistes et de spécialistes. Le design d'Ayo la signature de Ndeye Mariama Diop venues de Saint Louis alors que le nom a été l'oeuvre de Adji Penda Dieng de Dakar. A travers leur création, elle ont su donner vie à une vision. La révélation de la mascotte marque une étape symbolique dans la préparation des premiers JOJ organisés sur le sol africain. Un évènement que le Sénégal veut historique, fédérateur et tourné vers l'avenir.

Mamadou Diagna Ndiaye : « Cette mascotte est le reflet de notre hospitalité »

Pour le président du comité d'organisation Mamadou Diagna Ndiaye constitue l'empreinte visuelle et l'identité personnalisé de ces jeux mais surtout le reflet de l'hospitalité sénégalaise. « Cette mascotte est le reflet de notre hospitalité. Elle est à la fois la voix douce et forte de notre continent qui renoue avec la grandeur de son histoire. Elle parlera aux jeunes et aux sportifs. Elle constituera un pont entre la tradition et l'innovation, entre l'héritage et l'avenir. Elle se veut l'ouverture des valeurs, de générosité et du partage qui définissent la Téranga sénégalaise », a-t-il déclaré. Le patron de l'organisation des JOJ a profité de la cérémonie, à travers les JOJ 2026, pour saluer l'engagement du Chef de l'Etat Bassirou Diomaye Faye et de son gouvernement. Mais aussi cette promesse tenue devant le monde entier à travers le slogan qui lui est dédié «L'Afrique accueille, Dakar célèbre».

«Ce slogan résonne comme une promesse et un engagement. Une promesse faite à notre jeunesse, un engagement pris devant le monde entier. Ces jeux nous les préparons avec passion, rigueur et détermination. L'honneur d'accueillir pour la première fois un tel événement en terre africaine nous y oblige. L'engagement plein et entier du président de la République, notamment du Premier ministre notamment par ce conseil interministériel qui a marqué un élan pour notre organisation. Je ferais une mention spéciale pour le ministre de l'Education nationale qui est dans toutes les étapes de la préparation du concours. Monsieur le président, vous avez été présent et inspirant durant tout le process qui nous vaut en ces moments solennels du dévoilement d'une oeuvre. Celle de la jeunesse et de l'école sénégalaise. Que les Jeux soient les premiers à battre le coeur du monde au rythme de l'Afrique. »

Kirsty Coventry président du CIO: «Ecrire ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Olympisme »

Pour Kirsty Coventry, présidente du comité international olympique, les JOJ 2026 sont partis pour marquer plus que jamais le sport continental et inspirer les prochaines générations. Le patron mondial de l'olympisme n'a pas manqué de louer le leadership du président du Sénégal. « Nous voulons que le sport ait le pouvoir d'unifier, d'ouvrir les opportunités. Ces Jeux vont faire exactement ça. Nous devons rester concentrés, nous devons rester forts. Votre exécutif, votre équipe et le soutien de votre gouvernement et de vos ministres ont été incroyablement aidants. Merci beaucoup pour votre leadership. Dans un an, nous accueillons le monde et je suis extrêmement honorée, encore une fois, d'être capable de faire ça avec vous. Avec votre équipe, nous allons écrire ensemble un nouveau chapitre dans l'histoire de l'Olympisme et de célébrer avec tous les et toute l'Afrique », s'enthousiaste-t-il.