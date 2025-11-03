Ile Maurice: Rencontre entre le chef commissaire de Rodrigues et le tandem Rajesh Bhagwan-Joanna Bérenger

3 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)

Le chef commissaire de Rodrigues, Franceau Grandcourt, accompagné de la députée rodriguaise Dianette Henriette-Manan, a rendu ce lundi 3 novembre une visite de courtoisie au ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, et à la junior minister, Joanna Bérenger, dans leurs bureaux à Port-Louis.

La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la participation mauricienne à la COP30, prévue du 10 au 21 novembre à Belém, au Brésil. La délégation nationale, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful, comprendra également le chef commissaire de Rodrigues.

Outre la préparation de cette conférence mondiale, les discussions ont porté sur plusieurs sujets d'intérêt commun, dont la lutte contre l'érosion côtière, la gestion des plages, le tri des déchets et la prévention des marées noires. Le ministre Bhagwan a salué «des échanges constructifs sur les défis environnementaux auxquels Rodrigues est confrontée» et souligné la richesse de son expérience en matière de gestion durable, citant notamment les efforts menés sur l'Île-aux-Cocos et l'Île-aux-Sables.

