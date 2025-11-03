Ile Maurice: Un hommage vibrant aux ancêtres engagés

Le cinéma MCINE de Curepipe a accueilli, le vendredi 31 octobre, la grande première du film Girmitiya : The Unsung Hero, une oeuvre historique d'une heure réalisée et produite par Varun Nunkoo, en collaboration avec le National Arts Fund, Swastika Mauritius et GOPIO International.

Cette projection, organisée pour commémorer l'Arrivée des travailleurs engagés, revêt une dimension symbolique et émotionnelle particulière pour Maurice. Des personnalités éminentes seront présentes pour célébrer cette soirée dédiée à la mémoire et à la reconnaissance des ancêtres engagés. Pour le grand public, le film sera projeté les vendredi 8 et samedi 9 novembre au même cinéma, offrant à tous l'occasion de découvrir cette oeuvre poignante. Au coeur du récit

Synopsis : Un voyage dans la mémoire et l'identité Au coeur de Girmitiya : The Unsung Hero se trouve Aarav, un entrepreneur à succès menant une vie confortable auprès de son épouse Jade, au bord de la mer. Leur bonheur apparent cache toutefois une fracture : Jade rêve de partir à Dubaï, tandis qu'Aarav se voit rattrapé par un héritage inattendu - une vieille maison ancestrale dans le nord de l'île, qualifiée de «bien sans valeur». Sur le point de la vendre, Aarav découvre un passé enfoui : celui de son arrière-arrière-grand-père Gunputh, l'un des milliers d'engagés indiens arrachés à leur terre natale. À travers des flashbacks bouleversants, le spectateur est plongé dans le XIXe siècle, au coeur du combat silencieux des travailleurs engagés. Leurs souffrances, leurs larmes et leur persévérance ont façonné les bases de la société mauricienne moderne.

Transformé par cette révélation, Aarav décide de restaurer la demeure familiale et d'en faire un mémorial vivant dédié aux Girmitiyas. Ce geste symbolique ravive son couple et devient une mission collective : redonner une voix aux oubliés de l'histoire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le film réunit une brochette d'acteurs mauriciens et internationaux, dont : Sachin Kumar, Jannat Khan, Roshan Kokil, Didier Van Der Broeck, Sarvanand Nowlotha, Aisha Balluck, Akshay Ramessur, Nidhi Dilloo, Vadim Kolachev, Pavansh Seewoosungkur et Hugues Goffart. Leur interprétation promet d'offrir une profondeur émotionnelle rare à ce récit entre passé et présent, douleur et renaissance.

Un devoir de mémoire à l'écran

Girmitiya : The Unsung Hero se veut bien plus qu'un film : c'est un hommage aux ancêtres, une célébration de la résilience humaine et une promesse de transmission. Sous la direction sensible de Varun Nunkoo, cette oeuvre rappelle que nos racines façonnent notre identité et que le souvenir des sacrifices doit continuer d'inspirer les générations futures.

À propos de son projet, Varun Nunkoo déclare : «Je fais plus de films sur l'histoire que sur le commerce. Je réalise également des films commerciaux, mais l'histoire permet de montrer la réalité de Maurice. Beaucoup de personnes ne veulent pas lire un livre, mais lorsque je fais un film, je le fais avec émotion, musique, jeu d'acteurs... C'est pour cela que je m'intéresse à l'histoire et aux sacrifices de nos grands-parents. Quand je l'ai vu à l'écran, j'ai compris l'effort qu'ils ont fourni et cela touche beaucoup de jeunes aujourd'hui. Nous avons une équipe incroyable et nous sommes très heureux de pouvoir mener à bien ce projet. Personnellement, j'encourage les jeunes à voir ce film, car il contient beaucoup de valeurs morales et permet de préserver l'héritage laissé par nos grands-parents.»