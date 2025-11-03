Ile Maurice: Le prix de l'essence passe de Rs 61,20 à Rs 58,45 le litre, le diesel inchangé

Le prix de l'essence (Mogas) a été revu à la baisse. Cette décision a été prise ce lundi 3 novembre, lors de la réunion du Petroleum Pricing Committee (PPC). Le prix de l'essence passe de Rs 61,20 à Rs 58,45 le litre, soit une diminution de Rs 2,75 par litre, tandis que le prix du diesel (Gas Oil) reste maintenu à Rs 58,95 le litre.

Pour l'essence, le prix de détail a été calculé en tenant compte des prix enregistrés entre août et octobre, ainsi que des prévisions pour la période de novembre à janvier 2026. Avec un prix de référence de 681,72 USD la tonne et un taux de change de Rs 46,4279/USD, la baisse s'élève à Rs 2,75 par litre, soit -4,49 %. Comme cette diminution dépasse le seuil de 4 %, le prix de détail a été ajusté.

S'agissant du diesel, les calculs basés sur les mêmes périodes auraient également abouti à une baisse. Toutefois, le Price Stabilisation Account (PSA) du diesel présente un déficit d'environ Rs 2,5 milliards. Conformément au Règlement 5(2), le prix ne peut être réduit que si des fonds sont disponibles dans le PSA. Par conséquent, le prix de détail du diesel a été maintenu. Le déficit total estimé du PSA s'élève actuellement à environ Rs 2,1 milliards, contre Rs 2,4 milliards au 6 août.

Cette baisse intervient après une longue période de stagnation des prix. La dernière révision à la baisse remonte au 13 décembre 2024, peu après les élections générales de novembre, lorsque le prix de l'essence était passé de Rs 66,20 à Rs 61,20 le litre, et celui du diesel de Rs 63,95 à Rs 58,95 le litre, soit une baisse de Rs 5 par litre. À cette époque, le déficit total du PSA s'élevait à Rs 3,4 milliards.

Sollicité pour un commentaire, Jayen Chellum, secrétaire général de l'Association des Consommateurs de l'île Maurice (ACIM), qui a à plusieurs reprises plaidé pour une révision des prix des carburants, salue une mesure allant dans la bonne direction, mais la juge «largement insuffisante». Il fait remarquer que le déficit du PSA en décembre 2024 était bien plus élevé, et qu'une baisse de Rs 5 par litre pour l'essence aurait été plus raisonnable. Selon lui, le diesel aurait également pu bénéficier d'une réduction.