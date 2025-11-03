Ile Maurice: Renforcer le leadership en intégrant les quotients intellectuel, émotionnel et spirituel

Le workshop Tri-Intelligence Leadership s'est tenu le 26 octobre au Voilà Hotel, à Bagatelle. Animée par Krishna Athal, la session proposait un cadre visant à développer l'équilibre entre le quotient intellectuel (IQ), le quotient émotionnel (EQ) et le quotient spirituel (SQ).

D'emblée, l'organisation s'est voulue inclusive : tirage au sort des places pour favoriser une répartition équilibrée entre les genres. Loin d'un cours magistral, l'atelier a privilégié un format interactif, mêlant créativité et travail en groupe. Les équipes ont d'abord matérialisé les concepts de l'«IQ-EQ-SQ» à travers des sculptures collectives -à l'aide d'argile autodurcissante - avant de concevoir plus tard, une affiche commune.

Les participants ont ensuite eu l'occasion de présenter leurs idées devant l'assistance, favorisant ainsi l'expression et la prise de parole pour ceux qui ont présenté et l'écoute active pour les membres du public. La session a alterné entre diagnostics personnels, exercices en binômes et productions collectives. Sur le fond, l'approche a relié les trois dimensions à des réflexes concrets pour surmonter les défis de leadership.

Tout d'abord, la dimension de l'IQ, qui propose de s'appuyer sur l'analyse de données, la logique et la planification par scénarios avant de prendre des décisions. Ensuite, la dimension de l'EQ, qui, elle, favorise l'écoute active, l'empathie et une gestion apaisée des désaccords. Enfin la dimension SQ, qui demande de s'interroger sur l'alignement des choix avec les valeurs et privilégier le long terme. À partir d'une série d'études de cas contextualisées, les participants ont pu partager leurs réflexions en intégrant les trois dimensions.

La pédagogie, résolument expérientielle, a mis l'accent sur l'utilité opérationnelle. Les participants sont ainsi repartis avec des outils immédiatement actionnables. À l'ère du numérique, l'atelier a aussi placé la technologie au centre de la démarche : QR codes pour accéder au manuel, sondage en temps réel et ressources en ligne pour prolonger l'apprentissage. Si la formation a laissé place à la légèreté - rires complices face à des situations «trop vraies» - elle n'a pas éludé les sujets sensibles, invitant à accueillir des vérités parfois inconfortables mais libératrices. À la fin de la formation, chaque participant a reçu un certificat de participation reconnu par la Mauritius Qualifications Authority.