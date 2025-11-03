Addis-Abeba — Le Ministère de l'Irrigation et des Terres basses a salué la nouvelle stratégie d'irrigation de l'IGAD, la qualifiant d'étape clé pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir une gestion durable des ressources en eau dans la région.

Une réunion régionale de validation de cette stratégie, qui s'étend sur trois jours, se tient actuellement à Addis-Abeba.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Yared Mulat, directeur des projets d'étude et de conception des projets d'irrigation au ministère, a mis en avant les défis communs auxquels les États membres de l'IGAD doivent faire face, notamment la fréquence des sécheresses et leurs effets dévastateurs.

Il a souligné que l'adoption de pratiques d'irrigation durables est une nécessité incontournable, en raison de la croissance rapide de la population et de la hausse des besoins alimentaires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, la forte dépendance de plus de 75 % des agriculteurs à l'agriculture pluviale, qui ne couvre qu'une faible proportion des terres cultivables, constitue un risque majeur pour la sécurité alimentaire régionale.

« Le développement de l'irrigation est la voie la plus directe pour accroître la productivité agricole, assurer les moyens de subsistance ruraux et réduire la pauvreté », a déclaré Yared.

Il a rappelé que l'engagement pour une gestion durable de l'eau agricole avait été réaffirmé lors du sommet africain de 2019, conformément aux orientations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et à la Déclaration de Malabo.

L'Éthiopie, a-t-il précisé, est en tête de ces efforts en alignant ses politiques nationales sur ces cadres continentaux.

Les stratégies nationales, telles que le Plan de développement décennal et la Stratégie nationale d'irrigation et de drainage pour les petits exploitants, mettent un accent particulier sur la gestion intégrée de l'eau, en lien avec les priorités de l'UA.

Le gouvernement a aussi lancé de vastes programmes de conservation des sols et de l'eau, de collecte des eaux de pluie et de gestion des bassins versants pour faire face aux effets du changement climatique.

Yared a également mis en avant les investissements croissants de l'Éthiopie dans les projets d'irrigation à petite échelle, visant à offrir à chaque agriculteur un accès fiable à l'eau pour une irrigation complémentaire ou totale.

Des initiatives comme la production de blé et de riz irrigués et le programme Héritage vert montrent déjà des résultats transformateurs dépassant les frontières nationales.

De son côté, Mohyeldeen Eltohami, directeur de la coopération économique et de l'intégration régionale à l'IGAD, a rappelé que la région continue de faire face à des défis majeurs tels que la rareté de l'eau et la faible productivité agricole.

Il a affirmé que la stratégie d'irrigation de l'IGAD vise à surmonter ces obstacles en stimulant les investissements dans l'irrigation, en améliorant la gestion de l'eau et en garantissant un accès durable aux ressources hydriques, au bénéfice de la production alimentaire et de la résilience régionale.

Enfin, il a insisté sur l'importance de la coopération régionale pour lutter contre l'insécurité alimentaire et a souligné que l'atelier de validation permettra de recueillir des contributions cruciales pour finaliser la stratégie et élaborer des plans d'action nationaux pour chaque État membre.