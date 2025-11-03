Ethiopie: Le pays affirme sa détermination à protéger la biodiversité - Ministre d'état du Tourisme.

Addis-Abeba — L'Éthiopie demeure résolument engagée dans la préservation de la biodiversité, la protection du patrimoine culturel et la promotion de moyens de subsistance durables, a déclaré le ministre d'État au Tourisme, Sileshi Girma.

S'exprimant à l'ouverture de la 25e conférence annuelle du Programme mondial pour la faune sauvage (GWP), Girma a rappelé que l'Éthiopie est une terre au patrimoine riche et à la diversité écologique exceptionnelle, où se mêlent civilisations anciennes, alphabet unique, et une mosaïque de cultures et de langues.

Il a décrit l'Éthiopie comme la Terre des Origines -- berceau de l'humanité, source du Nil Bleu, foyer du café, pays des 13 mois d'ensoleillement et des paysages époustouflants.

Le ministre a souligné que le pays vit actuellement une phase de transformations multiples, marquée par des investissements stratégiques dans les infrastructures, le tourisme écologique et l'Initiative du patrimoine vert, qui visent à concilier développement inclusif et durabilité environnementale.

Selon lui, les zones protégées jouent désormais un rôle central dans la conservation et dans l'autonomisation des communautés locales, contribuant ainsi à la création de moyens de subsistance durables.

En tant que membre du réseau des 38 pays du GWP, l'Éthiopie réaffirme sa détermination à protéger la biodiversité et à promouvoir un tourisme durable, tout en mettant en valeur ses ressources naturelles et culturelles.

Les réalisations nationales, telles que la mise en service du barrage de la Renaissance, les projets d'aménagement des berges et des corridors fluviaux, témoignent de l'engagement du pays à allier protection de l'environnement et développement économique.

De son côté, Fanuel Kebede, chercheur principal à l'Autorité éthiopienne de la faune sauvage, a souligné que l'Éthiopie se distingue par une diversité naturelle exceptionnelle, avec des altitudes variant de plus de 4 000 mètres dans les hautes terres à 150 mètres sous le niveau de la mer dans les basses terres.

Il a précisé que cette diversité fait de l'Éthiopie l'un des écosystèmes les plus variés d'Afrique, et que les efforts de conservation visent à soutenir les objectifs nationaux de l'Initiative du patrimoine vert, en favorisant le tourisme axé sur la nature comme pilier du développement durable.

La conférence du GWP, a-t-il ajouté, offre une plateforme pour échanger les connaissances, renforcer la coopération entre les pays membres et diffuser les bonnes pratiques afin d'accroître l'impact du programme sur la protection de la faune et la gestion durable des ressources naturelles.